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MERSİN’DE ESKİYEN KALDIRIMLAR YENİLENİYOR
Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi sınırları içerisindeki 138. Cadde’de kaldırım yenileme çalışması gerçekleştiriyor.
ÇEVRE 13.12.2021, 10:27 13.12.2021, 11:01
Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi sınırları içerisindeki 138. Cadde’de kaldırım yenileme çalışması gerçekleştiriyor.
Batısı Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı, doğusu ise Abdi İpekçi Caddesi’ne uzanan Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi sınırları içerisindeki 138. Cadde’de çalışma yürüten ekipler, cadde üzerindeki kaldırımları yeniliyor. Çevresinde lojistik depolama ve transfer merkezleri bulunan caddenin kaldırımları MESKİ’nin çalışmalarının ardından daha kullanışlı bir hale kavuşturuluyor.
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