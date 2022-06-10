DEMİR, İL TEMSİLCİLERİ İLE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPTI

İl Müdürü Ökkeş Demir başkanlığında, hizmet, şube müdürleri ve il temsilcilerinin katılımı ile Akademi konferans salonunda gerçekleştirilen Toplantı, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Vedat Akyar tarafından tesisler, müsabaka takvimi ile yapılan faaliyetlere katılan sporcu, antrenör sayıları gibi istatistiksel verilerin bulunduğu 2021-2022 sezonu genel değerlendirme sunumu yapıldı.



Yaklaşık 2 saat süren toplantıda sporun gelişimi için geçmişte yapılan çalışmalar ve yeni dönemle ilgili yapılması planlanan faaliyetler konusunda bütün il temsilcilerini tek tek dinlenerek görüş alış verişinde bulunuldu.

Yapılan sunumun ardından bir konuşma yapan İl Müdürü Demir, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki spor tesisleri, Gençlik Merkezleri ve yurtlarda gerçekleştirilen sportif faaliyetlerin tüm hızıyla devam edeceğini belirterek şunları söyledi; “Spora teşvik etmenin, spor yaptırmanın ve sporcu yetiştirmenin görevimiz olmasının yanı sıra ahlaklı insan yetiştirmek önceliğimiz olmalı. Çocuklarımız ve gençlerimizin bu ülkenin gelecekleri olduğunu unutmadan onlar için en güzelini yapmak için çalışmamız gerekiyor. Spor dallarında başarı sağlamak için en büyük görev siz değerli il temsilcilerimize düşüyor. El birliğiyle ilimizde spor adına ne yapılması gerekiyorsa yapacağımıza inanıyorum. Bu toplantıları siz il temsilcilerimizle bir araya gelerek sık sık yapacağız. Spor faaliyetlerinin sağlıklı ve verimli geçmesi, lisanslı sporcu sayısının artması, spora yeni yetenekler kazandırmak ve yeni başarılar elde etmek amacı doğrultusunda yapılacak çalışmalarda başarılar diliyorum. Toplantıya katılım sağladığınız için sizlere şahsım, kurumum ve ekip arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.