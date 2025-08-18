Tarsus Doğa Parkında aşırı sıcaklardan etkilenen hayvanlar için dondurulmuş meyve-sebzeler, fıskiyeler ve çamur alanlarıyla serinletici çalışmalar yapılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus Doğa Parkında her yıl olduğu gibi bu yaz döneminde de aşırı sıcaklardan hayvanların etkilenmemeleri adına farklı çalışmalar uygulanıyor. Son günlerde mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklıklarından dolayı Tarsus Doğa Parkı içerisinde yer alan hayvanlara yönelik, türlerine göre dondurulmuş sebze veya meyveler verilirken, serinlemeleri için fıskiyeler açılıyor. Oluşturulan havuzlara sürekli su takviyesinin yapıldığı park içerisinde, küçük kanallara da devamlı su veriliyor. Lemurların buzlu meyvelerle beslendiği parkta, kızıl geyiklerin serinlemeleri için çamur alanlar oluşturuldu.

Hayvanlara, türüne göre serinleme yöntemleri uygulanıyor

Buzlu ve dondurulmuş çeşitli meyve-sebzeler halka kuyruklu lemurlar ile örümcek maymunlarına beslenme saatlerinde verilirken, midilli atları ise sulanıyor. Ayılar için kafes içerisine yapılan havuza su doldurulurken, kızıl geyikler için yapay su kanalının hemen yanına serinlemeleri için çamur alanlar oluşturuldu. Aslanların serinlemeleri için ise kafes içerisinde fıskiye sistemi belli aralıklarla devreye alınıyor. Zebralar da su kanalından faydalanırken, kümes ve diğer kanatlı hayvanların serinlemeleri için küçük göletlere sürekli su takviyesi yapılıyor.

"Hayvanlarımızın bu sıcakları en hafif şekilde atlatması için çaba gösteriyoruz"

Tarsus Doğa Parkında veteriner hekim olarak görev yapan Sibel Mazlum, aşırı sıcaklardan hayvanların en az şekilde etkilenmeleri için çaba sarf ettiklerini kaydederek, "Havalar bugünlerde mevsim normallerinin çok üstünde bir sıcaklığa sahip. Sıcak havanın oluşturduğu olumsuzluk, haliyle hayvanları da etkiliyor. Biz de bu yüzden onları serinletecek uygulamaları hayata geçirdik" dedi.

Hayvanları değişik yöntemlerle serinletmeye çalıştıklarını kaydeden Mazlum, "Meyve-sebze tüketen hayvanlara, bu besinleri dondurulmuş olarak sunuyoruz. Geyik, zebra ve atlara doğal suluklarında taşınma işlemleri yaparak çamur oluşturuyoruz ve bu şekilde serinlemelerini sağlıyoruz. Ayı ve aslan gibi türlere fıskiye sistemiyle sulamalar yapıyor ve sıcak havanın etkisinden koruyoruz. Şu an yaz mevsiminin ortalarındayız ve havalar çok sıcak seyrediyor. Bu süreçte hayvanlarımızın bu sıcakları en hafif şekilde atlatmaları için, onları serinletici uygulamalarımız devam edecek" diye konuştu.