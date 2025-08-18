Mersin’in Tarsus ilçesinde annesiyle oyun oynarken çukura düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, Yeşil Mahalle Karabucak Orman Fidanlığında meydana geldi. Hüseyin Keklik’e ait Styrian Coarse cinsi 65 günlük yavru köpek ‘Çorap’, annesiyle oynadığı sırada arazideki çukura düştü. Köpeğin sesini duyan sahibi, kendi imkanlarıyla kurtarmak istedi ancak başarılı olamayınca ’112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Tarsus Grup Amirliği ekipleri, dikkatli bir çalışma başlattı. Çukurun etrafını kontrollü şekilde genişleten ekipler, yavru köpeğin zarar görmemesi için büyük titizlik gösterdi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından ‘Çorap’ sağ salim kurtarıldı.

Kurtarma anlarını endişe içinde bekleyen anne köpek, yavrusuna kavuşunca ortaya duygusal anlar çıktı. Köpeğine yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Hüseyin Keklik, "İtfaiye ekiplerimiz sayesinde Çorap yeniden kucağımızda. Onlara minnettarız" dedi.