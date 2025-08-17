Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kuraklık nedeniyle içme suyu temininde sıkıntılar yaşanan Erdemli’nin Sarıkaya Mahallesi’nde sondaj ve hat çalışması gerçekleştirerek mahalleyi kesintisiz içme suyuna kavuşturdu.

Mersin genelinde içme suyu yatırımlarına hız kesmeden devam eden MESKİ, kuraklık ve yetersiz yağışların etkilediği bölgelerde kalıcı çözümler üretiyor. Erdemli’de 22 mahalleye su sağlayan Aksıfat içme suyu kaynağında aşırı debi azalması yaşanması üzerine harekete geçen ekipler, Sarıkaya Mahallesi’nde yeni sondajlar açarak mahalle deposuna muhtelif çaplarda toplam 4 bin 500 metre uzunluğunda içme suyu terfi hattı döşedi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinlerinin içme suyu ihtiyacı güvence altına alındı.

Sarıkaya Mahalle Muhtarı Cihan Özer, 2024 yılında su sıkıntısı çektiklerini hatırlatarak, "2025 yılında 3 sondajımız vuruldu, depoya bağlandı. 4 bin 500 metre hat döşendi. Şu anda hiçbir sıkıntımız yok. Vatandaşlarımız memnun. Bu hizmeti yapan Vahap Başkanımıza ve emeği geçen herkese Sarıkaya halkı adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Hasan Yılmaz ise "Köyümüzde 2 bin hanemiz var. Suyumuz dönüşümlü geliyordu ve büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Allah razı olsun, şu an her hanemize su akıyor. Su sıkıntımız bitti" diye konuştu.