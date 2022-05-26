VALİ PEHLİVAN: "MERSİN ŞEHİR HASTANESİ PANDEMİ DÖNEMİNDE HAYATİ İŞLEV GÖRDÜ"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türkiye’nin ilk şehir hastanelerinden biri olan Mersin Şehir Hastanesinin, çok geniş sağlık hizmetlerinin verildiği önemli bir merkez olduğunu belirterek, özellikle pandemi süresince son derece hayati bir işlev gördüğünü söyledi.

Vali Pehlivan, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu, servislerde yatan hastalarla ve yakınlarıyla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastane bünyesinde hizmet veren birimleri gezen Vali Pehlivan, yürütülen çalışmalar hakkında İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz ve Başhekim Bahar Aydınlı’dan bilgi aldı. Fizik Tedavi Servisinde tedavileri devam eden hasta ve hasta yakınlarıyla da görüşen Vali Pehlivan, durumları hakkında doktorlardan bilgiler aldı, hastalara ve yakınlarına acil şifalar diledi.

İnceleme sonrası hastane yönetimiyle hastanenin genel durumu hakkında görüşen Vali Pehlivan, sağlık çalışanlarına özellikle pandemi döneminde özveriyle, fedakarlıkla yerine getirmiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Sağlık hizmetlerinin 7-24 esasına göre kesintisiz devam eden bir kamu hizmet alanı olduğunu vurgulayan Vali Pehlivan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Sağlık Bakanlığı tarafından inşa ettirilen ve faaliyete geçen Türkiye’nin ilk şehir hastanelerinden biri olan Mersin Şehir Hastanesinin, çok geniş sağlık hizmetlerinin verildiği önemli bir merkez olduğunu, özellikle pandemi süresince son derece hayati bir işlev gördüğünü belirtti.

Vali Pehlivan, gerek şehir hastanesinde gerekse Mersin’de diğer bütün sağlık birimlerinde vatandaşların memnuniyeti odaklı, şefkatle, özveriyle ve en etkin şekilde hizmet sunulmaya devam edildiğini dile getirerek, bu hizmetleri sunan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti, çalışmalarında başarılar diledi.

Hastane çıkışında bahçedeki hasta yakınları ile de bir araya gelen Vali Pehlivan, geçmiş olsun dileklerini iletti.