TİYATRO SANATÇISI GENCO ERKAL MERSİN'LİLERLE BULUŞTU ''

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in daveti üzerine Mersin’e gelen tiyatro sanatçısı Genco Erkal, izleyicilerle buluştu. Şair Ahmed Arif’in şiir, söyleşi ve mektuplarından hazırlanan ‘Şahdamarım’ adlı müzikli gösteri, Genco Erkal’ın oyunculuğu ile tekrar hayat buldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin öncülüğünde Dostlar Tiyatrosu’nun, şair Ahmed Arif’in ölümünün 30’uncu yılı anısına hazırladığı ‘Şahdamarım’ adlı müzikli gösteri, Mersinli tiyatro severlerle buluştu.

Ünlü şair Ahmed Arif’in şiir, söyleşi ve mektuplarından yola çıkılarak hazırlanan ve Atatürk Parkı içerisindeki amfi tiyatroda gerçekleştirilen müzikli gösteride, sevilen şairin şiirleri ile mektupları tiyatro sanatçısı Genco Erkal’ın yorumuyla tekrar hayat buldu. Ahmed Arif’in şiirinden bestelenen ’Suskun’ ve ’Ay Karanlık’ şarkıları da seslendirildi.

“Ben birazcık derdimizi anlatan bir twit atmıştım”

Kendilerine sahnelerde yer bulamadıklarını ifade eden Genco Erkal, derdini anlatmak için attığı twit üzerine kendisi için anlamlı olan Mersin Büyükşehir Belediyesinden davet aldıklarını ve çok güzel destek gördüklerini söyledi. Erkal, şöyle devam etti: “Pandemiden dolayı daha çok açık hava sahneleri arıyoruz. Maalesef çok verimli değil bu konuda ülkemiz. Mersin’deki bu fevkalade açık hava tiyatrosu çok güzel. Bundan evvel Adana’daydık orası da güzeldi. Hatay’daki de çok güzeldi. Ama mesela Diyarbakır’a gitmek istiyoruz, orada böyle bir sahne yok çok üzücü. Genellikle bu zorlukları yaşıyoruz. Bu nedenle ben birazcık derdimizi anlatan bir twit atmıştım. Eksik olmasınlar pek çok belediyeden davet geldi. Burada da çok güzel destek gördük Mersin Büyükşehir Belediyesinden. Çok mutluyuz o bakımdan.”

“Mersin’e gelmeyi her yıl iple çekerim”

Tiyatro hayatı boyunca her yıl mutlaka geldiği Mersin’de çok defa sahne aldığını belirten Erkal, “Ben hemen hemen 60 yıldır tiyatro yapıyorum ve çoğunlukla bu 60 yılın 60’ında da mutlaka Mersin’de oyun oynadım. Daha evvel doğru dürüst tiyatro salonları yoktu, sinemalarda oynardık. Hatta bir sinemada hatırlıyorum çok yıllar önce 1975 gibi bir şey, biz oynarken su bastı. Yağmur yağdı. Yarı belimize kadar suyun içine girdik. Öyle bir de anım var. Ben Mersin’e gelmeyi her yıl iple çekerim. Çünkü burada müthiş nitelikli bir izleyici var, çok kültürlü. Ne zaman buraya gelsek ben izleyicinin kültür düzeyine hayran kalmışımdır. Biz sahnede oynarken oradaki seyircinin algılama biçiminden onun sanatsal düzeyini hemen anlarız. Daha ilk 10 dakikada anlarız ve Mersin’de her zaman çok mutlu olmuşumdur” dedi.