Mersin Büyükşehir Belediyesi, MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri bünyesinde açtığı ücretsiz kuaförlük kursu ile saç tasarımı tutkunlarına hem meslek kazandırıyor hem de istihdama katkı sağlıyor.

Mersin’de meslek edinmek isteyenleri ve kalifiye eleman arayan sektör temsilcilerini, açtığı birbirinden değerli kurslarla bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi, MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri ile ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Sektörlerin ihtiyaç duyduğu mesleklerde eğitimler düzenleyerek istihdamın da artmasını sağlayan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Halkkent MERCEK’te açtığı ‘Kuaförlük Kursu’ ile saç tasarımı tutkunlarına hizmet veriyor. Saç analizinden kesime, fönden saç boyamaya kadar meslekle ilgili her aşama hakkında eğitim verilen kurs, pratik eğitim ile de destekleniyor. 18 yaşından büyük herkese kapılarını açan kuaförlük kursu, ücretsiz olması nedeniyle de her kesim tarafından rağbet görüyor.

"Vatandaşlarımızın meslek edinmesini ve istihdama katılmasını amaçlıyoruz"

Vatandaşların meslek edinmesi ve istihdama katılması için birçok kurs açtıklarını söyleyen MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi Koordinatörü Gül Kadem Maya, "Güzellik ve saç kesim eğitimleri de bu alanlardan bir tanesi. Güzellik bakımı hizmetleri hiçbir zaman bitmeyecek bir ihtiyaç" dedi. Saç kesiminin inceliklerini kursiyerlere öğrettiklerini söyleyen Maya, "Saç kesimi sadece makası alıp saçı kesmek üzerine olan bir iş değil. Saç analizini yapmak, müşterinin beklentisini karşılamak, kat vermek gibi birçok alanda kursiyerlerimizin gelişim göstermelerini bekliyoruz. Dolayısıyla biz burada eğitimlerde; ‘Makasını eline al, fönünü, fırçanı al ve işe başla’ demiyoruz. Bütün detaylarıyla onlara bu işin eğitimini veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kursu başarıyla bitirenler, kendi iş yerlerini de açabilirler"

Kursiyerlerin sertifikalarını alarak mezun olduklarını ve dilerlerse kendi işyerlerini dahi açabildiklerini vurgulayan Maya, "İsterlerse kuaför salonlarında direkt işe de başlayabiliyorlar. Evde kendi çevresine bu işi yapıp da para kazanan, ev ekonomisine katkıda bulunan kursiyerlerimiz var" dedi. Kursa katılım şartlarını da açıklayan Maya, "18 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız, ‘mercek.mersin.bel.tr’ adresinden Halkkent MERCEK Şubesi’ni seçip, güzellik alanındaki kurslarımıza başvurularını yapabilirler" diye konuştu.