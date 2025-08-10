Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesine bağlı Çocuk Gelişim Merkezlerinde eğitim gören çocukların hazırladığı eserler, Tarsus’ta sanatseverlerle buluştu.

Tarsus’a Değer Katanlar Kurulu Binası’nda (TADEKA) açılan ’Tarihin Kucağında Renkli Hayaller’ adlı sergide, Tarsus’un tarihinde yer alan mitolojik karakterler çocukların hayal gücüyle kağıtlara, tuvallere ve 3 boyutlu eserlere yansıdı. Sergi, 29 Ağustos’a kadar ücretsiz gezilebilecek.

Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Gelişim Merkezlerinde düzenlediği etkinliklerle çocukların duygusal, sanatsal ve sosyal gelişimini destekliyor. Bu kapsamda hazırlanan serginin açılışı, veliler ve çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Eserler arasında kolajlar, tuval üzerine akrilik boyamalar ve geri dönüştürülmüş malzemelerle yapılan 3 boyutlu çalışmalar yer aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri Koordinatörü Özlem Tanışık, "Miniklerimizin uzun süredir çıktıkları sanat yolculuğunun ürünlerini sergiliyoruz. Tarsus’un efsaneleri ve tarihi eserlerin ilhamıyla yapılan çalışmalar, çocuklarımızın hayal ve duygularını yansıtıyor" dedi.

Veliler de sergiden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ceren Yalçın, "Atlas yaklaşık 1,5 yıldır bu merkezde. Hareketlerinde ve davranışlarında olumlu gelişmeler oldu. Bu tür etkinlikler çocuklarımızı çok olumlu etkiliyor" diye konuştu. Şeyda Taş ise "Sergi kızımın ilgisini ve becerisini görmemde büyük fayda sağladı" dedi. İlayda Altın da "Merkezler güvenli, hijyenik ve güler yüzlü hizmet veriyor. Çocuğumun mutluluğu bizim için en değerlisi" ifadelerini kullandı.

Sergide yer alan çocuklardan Mümin Yıldırım, arkadaşıyla birlikte yaptığı Salvador Dali portresinin beğenilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yiğit Ali Kıstak da "Arkadaşlarım ve öğretmenlerimle birlikte resimler yaptım. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.