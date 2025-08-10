Mersin’de ‘Altın Kovan Projesi’ ile arı yetiştiricilerine yönelik verilen destekler devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin girdi maliyetlerini düşürmek ve tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla hayata geçirdiği projelerle hem üreticiye hem de ekolojiye katkı sağlıyor. Bu kapsamda yürütülen ’Altın Kovan Projesi’ ile Erdemli, Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde ikamet eden Mersin Arı Yetiştiricileri Birliğine kayıtlı 40 arı yetiştiricisine 30’ar adet arılı kovan, arı besini ve parazit ilacı desteği verildi.

Destekten faydalanan isimlerden biri de atanamayan kamu yönetimi bölümü mezunu Seher Tipi oldu. Ailesinin de arıcılıkla uğraştığını belirten Tipi, yüksek maliyetler nedeniyle hayallerini ertelemek üzereyken Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz desteğiyle arıcılığa başladı. Tipi, 30 arılı kovan, arı yemlikleri, körük, maske, el demiri ve eldiven ile birlikte 90 kilogram arı besini ve parazit ilacı aldı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında Ziraat Mühendisi Ayşe Yampar Gök, projenin sürdürülebilirliğine dikkat çekerek, "3 yıl içinde üreticilerimiz kolonilerini iki katına çıkaracak ve yeni üreticiler için kovan sağlayacak" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkür eden Seher Tipi ise "Artık kendime ait 30 kovanım var. Bu arıları çoğaltıp markalaşarak dünya pazarına açılmayı planlıyorum" ifadelerini kullandı.