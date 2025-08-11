Sigorta maliyetlerindeki ani artışlar, özellikle lojistik sektöründe faaliyet gösteren büyük filoları zorlarken, ’sabit çarpan garantisi’ ve ’filo vade birleştirme’ imkanı sağlayan sistem, lojistik firmalarına hem maliyet avantajı hem de yönetim kolaylığı getiriyor.

Lojistik sektöründe sigorta maliyetlerindeki ani artışlara karşı çözüm üreten Özhedef Sigorta, filo kasko sigortasında ’sabit çarpan garantisi’ ve ’filo vade birleştirme’ uygulamasını hayata geçirdi. Yeni sistemle lojistik firmaları, tüm araçlarının kasko poliçe bitiş tarihlerini aynı güne çekerek yönetimi kolaylaştırıyor, primlerini yıl içinde sabit çarpan ile fiyatlandırarak zam dönemlerinden etkilenmiyor. Ayrıca kısa süreli poliçe seçeneğiyle esnek ödeme imkanına kavuşuyor.

Özhedef Sigorta Kurucusu Abdulcelil Alkış, uygulamanın lojistik kasko fiyatlarında ciddi maliyet avantajı sağladığını belirterek, "Trafik sigortasında fiyatlar her ay güncelleniyor, bu nedenle sabit fiyat imkanı yok. Ancak kasko tarafında geliştirdiğimiz sabit çarpan modeli ile filo sahipleri zam baskısından korunuyor. Ayrıca tüm araçların bitiş tarihlerini tek güne çekerek yönetim ve yenileme sürecini son derece pratik hale getiriyoruz. Bu sistem lojistik sigorta maliyetlerini kontrol altına alıyor" dedi.

Tamamen dijital ortamda başvuru imkanı sunulan sistemde, poliçeler kısa sürede hazırlanıyor. Özhedef Sigorta’nın lojistik filolara sunduğu ek avantajlar ise şöyle: "Filolar için toplu poliçe yönetimi ile tek seferde yenileme. Esnek süreli poliçe ile nakit akışına göre planlama. Zam dönemlerinden korunarak yıllık bütçe planında istikrar."

Uygulama, nakliyeci kasko indirimi ve filo sigortası maliyet avantajı ile filoların büyümesini destekliyor.