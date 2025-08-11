Mersin’in Tarsus ilçesinde, son kullanma tarihi geçmiş temizlik ve gıda ürünleri, Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kapsamlı denetimlerde ortaya çıkarıldı. 500 ürün el konularak imha edilirken, ilgili işletmelere idari para cezası uygulandı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ’Alo 153’ hattına gelen vatandaş şikayetleri doğrultusunda harekete geçen zabıta ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde raf ve depolarda son kullanma tarihi geçmiş hijyen, temizlik ve gıda ürünlerine rastladı. Halk sağlığını tehdit eden ürünlere el konularak Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ürünler, belediye ekiplerince güvenli şekilde imha edildi.

Denetimler sırasında, tüketici sağlığını riske atan işletmelere idari yaptırım uygulandığı belirtildi. Belediye yetkilileri, özellikle gıda ve temizlik ürünleri satan iş yerlerindeki denetimlerin artarak devam edeceğini kaydetti.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlığını riske atan her durumun karşısında kararlılıkla duruyoruz. Gerekli tüm önlemleri alırken, ekiplerimiz gece gündüz sahada. Halkımızın güvenli ve sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi için denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarsus Belediyesi, halk sağlığının korunması amacıyla rutin kontrolleri ve vatandaş ihbarlarını dikkate alan denetimlere devam edeceğini açıkladı.