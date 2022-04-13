EMRE DURU ADANA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ OLDU

Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre , Adana Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü görevine atandı.

Yaklaşık iki yıldır Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevini yapmakta olan Emre Duru , Kültür ve Turizm Bakanlığınca Adana İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak atandı.

Duru , 15 Nisan 2022 tarihi itibari ile Adana'da yeni görevine başlayacak.

Daha önce Mersin İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı , Ordu İl Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan Emre Duru , 2 yıldır da Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevini yürütmekte idi.

Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ise Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevini vekaleten yürütmekte olan Cengiz Ekici atandı.