"FREKANS B" SERGİSİ AÇILDI

Mersin’de üreten sanatçıların eserlerinden oluşan “Frekans B” sergisi Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi’nde açıldı. “Frekans B” Yenişehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl kurulan modern galerilerinin 9’uncu sergisi oldu.

Açtığı sergilerle Türkiye’nin önemli sanatçılarının eserlerini Mersin’de sanatseverlerle buluşturan Yenişehir Belediyesi kentte üreten sanatçılara da eserlerini sergileme fırsatı sunuyor. Bu kapsamda açılan Frekans B sergisi ile 30 sanatçının 64 eseri bir ay boyunca Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi’nde beğeniye sunulacak. İki ve üç boyutlu yüzey çalışmaları ile dört boyutlu içeriğe sahip enstalasyonlar ve video enstalasyonlardan gibi eserlerden oluşan sergi 23 Mayıs’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Serginin açılışında konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, sanat galerilerinin gün geçtikçe daha iyi bir noktaya doğru gittiğine dikkat çekerek, “Bugün sanat galerilerimizde 9’uncu sergimizi icra ediyoruz. Bu sergide plastik sanatlardan, kavramsal ve enstalasyona kadar birçok alanda çalışmalar görüyoruz. Buradaki sergileri takip eden, gezen biri olarak gün geçtikçe sanat galerilerimizin daha iyi noktalara gittiğini görüyorum. Bu galerilerimizin Mersin’e kazandırdığı en önemli konulardan biri de gençlerimizin eserlerini sunma olanağı kazanmaları. Çok kıymetli, henüz öğrenci olan ve çok genç yaştaki arkadaşlarımızın eserlerini görüyoruz. İnsanlar çalışıyor, üretiyor ve halka buluşuyor. Her eser kendi içerisinde bir derinliğe sahip ve o derinliği bulmaya çalıştığınızda önünüze farklı pencereler çıkıyor ve siz yeni bir bakı açısına sahip oluyorsunuz.” diye konuştu.