VALİ SU İFTARDA HUZUREVİ SAKİNLERİYLE BULUŞTU

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Veysel Topkaya ve kurum yetkililerinin de katıldığı programda, orucunu huzurevi sakinleri ile birlikte açan Vali Su, yaş almış vatandaşlarla iftar programında aynı sofraya oturmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Devletin her zaman yaş almış vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini belirten Su, “Bizler en iyi şekilde hayatınızı sürdürmeniz için elimizden gelen imkanlarla sizlere yardımcı olmaya devam edeceğiz. Ramazan ayınız mübarek, oruçlarınız kabul olsun” dedi.

Programda huzurevi sakinleri ile sohbet eden Vali Su'ya el emeği Türk Bayrağı tablosu takdim edildi.