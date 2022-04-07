Son Dakika
VALİ SU İFTARDA HUZUREVİ SAKİNLERİYLE BULUŞTU
Mersin Valisi Ali İhsan Su, Erdemli’de düzenlenen iftar programında huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.
HABERDE İNSAN 07.04.2022, 13:37 07.04.2022, 13:57
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Veysel Topkaya ve kurum yetkililerinin de katıldığı programda, orucunu huzurevi sakinleri ile birlikte açan Vali Su, yaş almış vatandaşlarla iftar programında aynı sofraya oturmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.
Devletin her zaman yaş almış vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini belirten Su, “Bizler en iyi şekilde hayatınızı sürdürmeniz için elimizden gelen imkanlarla sizlere yardımcı olmaya devam edeceğiz. Ramazan ayınız mübarek, oruçlarınız kabul olsun” dedi.
Programda huzurevi sakinleri ile sohbet eden Vali Su'ya el emeği Türk Bayrağı tablosu takdim edildi.
Kaynak: İHA
20
kapalı
Namaz Vakti 07 Nisan 2022
|İmsak
|04:50
|Güneş
|06:12
|Öğle
|12:49
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:15
|Yatsı
|20:32
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|31
|71
|2. Konyaspor
|31
|58
|3. Fenerbahçe
|31
|56
|4. Alanyaspor
|31
|52
|5. Başakşehir
|31
|50
|6. Adana Demirspor
|31
|49
|7. Hatayspor
|31
|48
|8. Beşiktaş
|31
|47
|9. Antalyaspor
|31
|44
|10. Karagümrük
|31
|43
|11. Kasımpaşa
|31
|41
|12. Sivasspor
|31
|41
|13. Galatasaray
|31
|41
|14. Gaziantep FK
|31
|40
|15. Kayserispor
|31
|38
|16. Giresunspor
|31
|36
|17. Altay
|31
|29
|18. Göztepe
|31
|27
|19. Rizespor
|31
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|31
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|29
|59
|2. Ümraniye
|29
|56
|3. Bandırmaspor
|29
|52
|4. Eyüpspor
|29
|49
|5. İstanbulspor
|28
|48
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Samsunspor
|28
|42
|8. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|9. Keçiörengücü
|28
|38
|10. Adanaspor
|29
|38
|11. Boluspor
|28
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|28
|35
|15. Altınordu
|29
|34
|16. Denizlispor
|28
|33
|17. Kocaelispor
|28
|33
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|29
|59
|4. Tottenham
|30
|54
|5. Arsenal
|29
|54
|6. West Ham United
|31
|51
|7. M. United
|30
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|31
|49
|9. Crystal Palace
|30
|37
|10. Leicester City
|28
|37
|11. Aston Villa
|30
|36
|12. Southampton
|30
|36
|13. Brighton
|30
|34
|14. Brentford
|31
|33
|15. Newcastle
|30
|31
|16. Leeds United
|31
|30
|17. Everton
|29
|25
|18. Burnley
|29
|24
|19. Watford
|30
|22
|20. Norwich City
|30
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|69
|2. Barcelona
|29
|57
|3. Atletico Madrid
|30
|57
|4. Sevilla
|30
|57
|5. Real Betis
|30
|53
|6. Real Sociedad
|30
|51
|7. Villarreal
|30
|45
|8. Athletic Bilbao
|30
|44
|9. Valencia
|30
|41
|10. Osasuna
|30
|38
|11. Celta Vigo
|30
|36
|12. Espanyol
|30
|36
|13. Rayo Vallecano
|29
|33
|14. Getafe
|30
|32
|15. Elche
|30
|32
|16. Granada
|30
|29
|17. Cadiz
|30
|28
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Levante
|30
|22
|20. Deportivo Alaves
|30
|22