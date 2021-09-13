MERSİN’DE OKULLAR AÇILMASINA RAĞMEN SAHİLLERDE DOLULUK YAŞANIYOR
Mersin’de okulların açılmasına rağmen Atakent ve Taşucu sahilinde yoğunluk yaşanıyor.
Doğu Akdeniz’in turizm cenneti Mersin’de hava sıcaklığı 30, hissedilen sıcaklık 35 derece ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 24 dereceye ulaştı. Vatandaşlar, eylül ayı ve okulların açılmasına rağmen Silifke ilçesindeki Atakent ve Taşucu sahilinde yoğunluk oluşturdu.
Bazı vatandaşlar, denizde yüzerek, kumsalda güneşlenerek güzel havanın keyfini sürdü. Bazıları sahilde düzenlenen çeşitli oyunlara katılırken, bazıları ise su sporlarını tercih etti. Tatilcilerin birçoğunun, korona virüs tedbirlerine uyduğu ancak bazı gençlerin el teması olan oyunlardan vazgeçmediği görüldü.
Arkadaşlarıyla denize gelen lise son sınıf öğrencisi Akif Şahin, “Stres atmak için denize geldik” dedi.
İşletmeci Ferdi Çırak ise “Eylül ayının ve okulların başlaması ile bu hafta sonu sahillerde doluluk oranı yüksekti. Vatandaşlar ve öğrenciler stresten uzak kalmak için denize giriyorlar. Bölgemizde Ekim ayına kadar denize girilebilir” diye konuştu.
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