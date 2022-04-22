BAŞKAN TEPE'DEN 23 NİSAN MESAJI

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Rüstem Kaya Tepe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 102’nci yılı sebebiyle yazılı mesaj yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen dünyadaki ilk ve tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamanın mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Tepei “23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılarak Türkiye tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ülkemiz için bir dönüm noktası olan bu anlamlı günü çocuklara ithaf ederek ülkemizin geleceği olan evlatlarımıza verdiği değeri ortaya koymuştur. Bizlere düşen de ülkemizin geleceğini inşa edecek olan çocuklara bağımsızlık mücadelemizi, tarihimizi, Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını aktarmaktır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyadaki tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, bu günlerin mimarı Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum” dedi.