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“YEŞİLAY MERSİN ŞUBESİ” GENEL KURULA GİDİYOR
Yeşilay Mersin Şubesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO)'da Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirecek.
GENEL 04.01.2022, 16:10
Yeşilay Mersin Şubesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO)'da Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirecek.
Yeşilay Mersin Şubesi yetkililerinden alınan bilgiye göre; Mersin Yeşilay Şubesi 22 Ocak saat 14.00’ te, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 4. Kat Meclis Salonu’nda Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştireceklerini duyurdu.
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