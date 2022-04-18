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VALİ SU YETİM ÇOCUKLAR VE VATANDAŞLARLA İFTARDA BİR ARAYA GELDİ
Mersin Valisi Ali İhsan Su, iftar yemeğinde yetim çocuklar ve vatandaşlarla bir araya geldi.
GENEL 18.04.2022, 12:44
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, iş insanlarının destekleriyle Millet Bahçesinde iftar programı düzenlendi. Programa, Vali Su’nun yanı sıra il müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, yetim çocuklar ve vatandaşlar katıldı.
Programda bir konuşma yapan Vali Su, Ramazan ayının beraberliğe, birliğe, kaynaşmaya, dayanışmaya ve yardımlaşmaya vesile olduğunu söyledi.
Hep birlikte yapılan iftarın ardından Vali Su, vatandaşlar ve çocuklarla sohbet etti.
Kaynak: İHA
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