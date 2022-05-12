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MERSİN’DE ORTALAMA HANE HALKI BÜYÜKLÜĞÜ 3,20 KİŞİ
TÜİK’in İstatistiklerle Aile 2021 bültenine göre, Mersin’de ortalama hane halkı büyüklüğü 3,20 kişi oldu.
GENEL 12.05.2022, 13:54
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İstatistiklerle Aile 2021 bülteni açıkladı. Açıklamada, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğünün, azalma eğilimi göstererek 2021 yılında 3,23 kişiye düştüğü belirtildi.
Mersin, Türkiye ortalamasının altında
TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü, İstatistiklerle Aile 2021 bülteninde Mersin verilerine de yer verdi. Buna göre Mersin, hane halkı büyüklüğünde Türkiye ortalamasının altında kaldı. Mersin’de ortalama hane halkı büyüklüğü 2021’de 3,20 kişi oldu.
Mersin’de geçen yıl toplam hane halkı sayısı ise 575 bin 635 oldu.
Kaynak: İHA
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