Son Dakika

MBB HELİKOPTERİNİ İKİNCİ KEZ SATIŞA ÇIKARDI

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir önceki başkan döneminde 2,5 milyon dolara satın alınan helikopteri ikinci kez satışa çıkardı.

EKONOMİ 14.01.2022, 15:15 14.01.2022, 19:51
MBB HELİKOPTERİNİ İKİNCİ KEZ SATIŞA ÇIKARDI

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir önceki başkan döneminde 2,5 milyon dolara satın alınan helikopteri ikinci kez satışa çıkardı. 31 Mart 2019’da Büyükşehir Belediyesi koltuğuna oturan Vahap Seçer, masrafı çok fazla olduğu ve atıl kaldığı için helikopteri satışa çıkarmış, talep olmayınca kiraya vermişti. 1 milyon 480 bin dolara bir kez daha satışa çıkarılan helikopterin satış ihalesi Resmi Gazetede yayınlandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, göreve geldiği günden bu yana belediyeye alınan helikopterden kurtulmaya çalışıyor. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın talimatıyla 2018 yılında alınan helikopteri, tasarruf tedbirleri kapsamında Temmuz 2019’da ‘hava taksi’ olarak kullanmaya karar veren Başkan Seçer, saatlik kiralama ücreti 9 bin lira olan hava taksiye beklenen ilginin gelmemesi üzerine satışa çıkardı.

2019’da da satışa çıkarıldı

Büyükşehir Belediyesinin sancılı yaralarından biri olan helikopter, alındığı günden itibaren birkaç kez kullanılmasının dışında atıl kalmış, her ay belediyeye 300 bin liralık ek yük getiren helikopterin işler hale getirilmesi ve en azından masrafını çıkartabilmesi için Seçer’in göreve gelmesinin ardından çeşitli formüller aranmıştı. Bunlardan biri de helikopterin ‘hava taksi’ olarak vatandaşların kullanımına sunulması olmuştu. Hava taksi formülüyle şehirler arası yolculuklar, düğün ya da farklı organizasyonlar için helikopteri kiralama yöntemine başvurulmuş, ancak bu girişimden de bir sonuç alınamamış, helikopterin satışı için çalışmalar gerçekleştirilmişti. Muhammen bedeli 17 milyon 515 bin 783 lira + KDV olarak belirlenen helikopter için 6 Kasım 2019’da Mersin Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Toplantı Salonunda ihale düzenlenmiş, ancak alıcı çıkmamıştı.

“Çok şükür, bu helikopterden kurtuldum”

Seçer, helikopter satılmayınca bu kez de kiralama yoluna gitmişti. 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılan Büyükşehir Belediyesi Olağanüstü Meclis Toplantısında helikopteri kiraya verdiklerini belirterek, şunları söylemişti:

“Helikopterimiz vardı, 2,5 milyon dolar gibi bir paraya alınmış. Sabit heliportta duran o helikopterin Mersin Büyükşehir Belediyesine maliyeti aylık 300 bin liraydı. Satamadım; İstanbul’a rica ettim, 300 bin lira aylık maliyeti duyan kaçtı, İzmir’e rica ettim, Ankara Belediye Başkanımıza rica ettim, hiçbiri almadı. Türk Hava Kurumuna kiraya verdik, 49 bin 500 dolar civarında bir paraya tekabül ediyor. Çok şükür, bu helikopterden kurtuldum. İnşallah devamı gelir, onlar kullanırlar, benim kiramı gönderirler. Ben de bu yükten kurtulmuş oluyorum” demişti.

Seçer, Mart 2021’de yapılan meclis toplantısında da helikopterin maliyetinin o tarihe kadar Büyükşehir Belediyesine 40-50 milyon liraya ulaştığı bilgisini vermişti.

İhale 16 Şubat’ta yapılacak

Büyükşehir Belediyesi, bir türlü kurtulamadığı helikopteri ikinci kez satışa çıkardı. Resmi Gazetede yayınlanan ihale haberinde, helikopterin muhammen bedeli 1 milyon 480 bin dolar olarak belirtilirken, geçici teminat olarak da 44 bin 400 dolar istendi. Taş Bina Toplantı Salonunda yapılacak ihalenin tarihi 16 Şubat 2022 olarak belirlenirken, ihalenin kapalı teklif usulüyle yapılacağı bildirildi.

Yorumlar (0)
7
açık
Namaz Vakti 15 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Beşiktaş 21 32
7. Hatayspor 20 32
8. Gaziantep FK 21 31
9. Sivasspor 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Menemen Belediyespor 20 23
14. Keçiörengücü 19 22
15. Manisa Futbol Kulübü 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 20 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11
sanalbasin.com üyesidir