“EVİMİZ ATÖLYE” PROJESİ İLE KADINLAR MUTLU

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Gönüllüler Şube Müdürlüğü’nün koordinesinde ‘Elde Var Yetenek, Evde Var Ekmek’ sloganıyla yürütülen ve Mersinden Kadın Kooperatifi’nin paydaşı olduğu “Evimiz Atölye” projesinin 9’uncu durağı Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi oldu. Kapsamı her geçen gün genişleyen “Evimiz Atölye” projesiyle Gündoğdu Mahallesi’ne konuk olan Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, “Kadınlar ürettikçe mutlu oluyorlar. Evde gizli kadın iş gücünün ekonomik değere dönüşmesi ve kadınların sosyalleşmesi açısından çok önemli olan Evimiz Atölye projesi artarak devam edecek” dedi.

Kent genelinde birçok ilçede ve onlarca mahallede sürdürülen projeye Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi de eklendi. Büyükşehir Belediyesi’nin gönüllü eğitmenlerinin verdiği 4 haftalık eğitim ile kadınlar, Büyükşehir’in sağladığı malzemelerle çoraptan oyuncak yapmayı öğrendi. Eğitimin son gününde Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Gönüllüsü Meral Seçer’le bir araya gelen kadınlar, oyuncak üretimine başlayacak. Büyükşehir tarafından alınan oyuncaklar kentteki çocuklara hediye edilirken, kadınlara da hem sosyalleşme imkanı hem de ekonomik kazanç sağlayacak.