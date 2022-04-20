“EVİMİZ ATÖLYE” PROJESİ İLE KADINLAR MUTLU
Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi ve Mersinden Kadın Kooperatifi’nin iş birliğinde yürütülen “Evimiz Atölye” projesinin 9’uncu durağı Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi oldu.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Gönüllüler Şube Müdürlüğü’nün koordinesinde ‘Elde Var Yetenek, Evde Var Ekmek’ sloganıyla yürütülen ve Mersinden Kadın Kooperatifi’nin paydaşı olduğu “Evimiz Atölye” projesinin 9’uncu durağı Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi oldu. Kapsamı her geçen gün genişleyen “Evimiz Atölye” projesiyle Gündoğdu Mahallesi’ne konuk olan Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, “Kadınlar ürettikçe mutlu oluyorlar. Evde gizli kadın iş gücünün ekonomik değere dönüşmesi ve kadınların sosyalleşmesi açısından çok önemli olan Evimiz Atölye projesi artarak devam edecek” dedi.
Kent genelinde birçok ilçede ve onlarca mahallede sürdürülen projeye Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi de eklendi. Büyükşehir Belediyesi’nin gönüllü eğitmenlerinin verdiği 4 haftalık eğitim ile kadınlar, Büyükşehir’in sağladığı malzemelerle çoraptan oyuncak yapmayı öğrendi. Eğitimin son gününde Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Gönüllüsü Meral Seçer’le bir araya gelen kadınlar, oyuncak üretimine başlayacak. Büyükşehir tarafından alınan oyuncaklar kentteki çocuklara hediye edilirken, kadınlara da hem sosyalleşme imkanı hem de ekonomik kazanç sağlayacak.
|İmsak
|04:28
|Güneş
|05:54
|Öğle
|12:46
|İkindi
|16:27
|Akşam
|19:27
|Yatsı
|20:47
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|33
|73
|2. Fenerbahçe
|33
|62
|3. Konyaspor
|33
|61
|4. Başakşehir
|33
|54
|5. Adana Demirspor
|33
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Hatayspor
|33
|49
|10. Karagümrük
|33
|47
|11. Kasımpaşa
|33
|44
|12. Galatasaray
|33
|44
|13. Sivasspor
|33
|42
|14. Kayserispor
|33
|42
|15. Gaziantep FK
|33
|41
|16. Giresunspor
|33
|40
|17. Altay
|33
|30
|18. Rizespor
|33
|30
|19. Göztepe
|33
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|33
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|32
|63
|2. Ümraniye
|31
|60
|3. Bandırmaspor
|31
|55
|4. İstanbulspor
|31
|54
|5. Eyüpspor
|31
|51
|6. Erzurumspor
|31
|50
|7. Manisa Futbol Kulübü
|32
|46
|8. Tuzlaspor
|31
|44
|9. Samsunspor
|30
|43
|10. Altınordu
|32
|41
|11. Adanaspor
|31
|41
|12. Denizlispor
|31
|39
|13. Gençlerbirliği
|31
|39
|14. Keçiörengücü
|31
|38
|15. Menemen Belediyespor
|30
|36
|16. Kocaelispor
|30
|36
|17. Boluspor
|30
|35
|18. Bursaspor
|31
|32
|19. Balıkesirspor
|31
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|32
|76
|2. M.City
|31
|74
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|32
|57
|5. Arsenal
|31
|54
|6. M. United
|33
|54
|7. West Ham United
|33
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|30
|40
|10. Brighton
|32
|40
|11. Brentford
|33
|39
|12. Southampton
|32
|39
|13. Crystal Palace
|31
|37
|14. Newcastle
|32
|37
|15. Aston Villa
|31
|36
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|31
|25
|19. Watford
|32
|22
|20. Norwich City
|32
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|32
|75
|2. Barcelona
|31
|60
|3. Sevilla
|32
|60
|4. Atletico Madrid
|32
|60
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|32
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|32
|45
|9. Osasuna
|32
|44
|10. Valencia
|33
|42
|11. Celta Vigo
|32
|39
|12. Espanyol
|32
|39
|13. Elche
|33
|38
|14. Rayo Vallecano
|31
|34
|15. Getafe
|32
|32
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|32
|31
|18. Granada
|32
|29
|19. Levante
|32
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25