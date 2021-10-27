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ÖĞRENCİLERE 'SİBERAY' PROJESİ ANLATILDI

Mersin’de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, 3 okulda ’bilinçli ve güvenli internet’ semineri düzenlenerek, ’Siberay’ projesi anlatıldı.

EĞİTİM 27.10.2021, 11:19 27.10.2021, 11:31
ÖĞRENCİLERE 'SİBERAY' PROJESİ ANLATILDI

Mersin’de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, 3 okulda ’bilinçli ve güvenli internet’ semineri düzenlenerek, ’Siberay’ projesi anlatıldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen seminerlerde, ’güvenli internet ve siber suçlardan korunma yöntemleri’ anlatıldı. Seminerde, internetin önemi, getirdiği kolaylıklarla birlikte karşılaşılan sorunlar, kontrolsüz paylaşım çılgınlığının sonuçları, siber zorbalık, internette her bilgiye güvenilmemesi ve en az 3 kaynaktan araştırılması gerektiği, sosyal paylaşım ve gizlilik ayarları, şifre güvenliği, profil sayfasında paylaşılmaması gereken bilgiler, site güvenliği ve internet bağımlılığı konularında bilgilendirme yapıldı.

Ekipler, Siberay projesiyle toplumu teknoloji bağımlılığı, siber güvenlik, güvenli internet kullanımı gibi konularda bilinçlendirmeyi hedefliyor.

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