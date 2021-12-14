KUMBARADAN KİTAP ÇIKTI

Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevinin minikleri, tasarruf alışkanlığını ve kitap sevgisini birlikte öğreniyor. Minikler, kumbaralarında biriktikleri paralarla okula yerleştirilen stantlardan seçtiği kitapları aldı.

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde hayırsever desteğiyle hizmete giren Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevinin minikleri sıra dışı bir etkinliğe imza attı. Çocuklar, ‘Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’ kapsamında kendilerine verilen kumbaraları açarak biriken paralarla kitap alışverişi yaptı.

Büyük bir heyecanla kumbaralarındaki paraları öğretmenlerinin yardımıyla sayan çocuklar, daha sonra okulda oluşturulan stantlara giderek kitap seçti. Çocuklara tutumlu olmayı öğretirken aynı zamanda kitap sevgisini de kazandırmak istediklerini ifade eden Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi Müdürü Nezaket Aktaş, ’Tutum, Yatırım ve Türk Malı Haftası’ kapsamında çocuklara kumbara verdiklerini hatırlatarak, "İki aya yaklaşan bir süre zarfında kumbaralarda biriken paraları saydık. Daha sonra çocuklarımız için bir kitap standı oluşturduk ve kendi biriktirdikleri para ile kitap alışverişi yapmalarını sağladık. Hem para biriktirme hem de kitap okuma alışkanlığı kazandırması açısından son derece faydalı bir iş. Çocuklar çok beğendi ve heyecanla karşıladı bu durumu. İlk kez para biriktirdiler, bu paralarla alışveriş yaptılar. Velilerimizin de çocukların bu değeri kazanmaları nedeniyle büyük beğenisini kazandı” dedi.

Mezitli Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bircan Tüfekçioğlu, Enis-Necip Tüyeni ve Mustafa Baysan Çocuk Gündüz Bakımevlerinin kısa sürede bölgenin en iyi eğitim kurumlarından birisi olduğuna vurgu yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Çocuklarımız, ’Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’nda çok değerli bir çalışmaya imza attı. Paralarını kumbarada biriktirdiler ve bu paralarla kendileri kitap alışverişi yaptılar. Tutumlu olmayı öğrendiler, kitap okuma alışkanlığı kazandılar ve en güzeli kendi alışverişlerini yaparak çok büyük özgüven kazandılar. En büyük mutluluğumuz da çocuklarımıza bu tür güzel değerler kazandırmaktır” ifadelerini kullandı.