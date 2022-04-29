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AĞAÇLAR KİTAP AÇTI

Mersin'de ilkokul öğrencileri “Ağaçlar kitap açtı” etkinliği düzenleyerek hem okumanın önemine dikkat çekti hem de kütüphanelere kitap desteği istedi.

EĞİTİM 29.04.2022, 13:57
AĞAÇLAR KİTAP AÇTI

Erdemli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde bulunan Sultan Akın İlkokulu öğrencileri, öğretmen ve idarecilerin desteğiyle "Ağaçlar kitap açtı" etkinliği düzenledi. Okulun yanında yer alan parktaki tüm ağaçlar ile kamelyalara kitaplar asan öğrenciler daha sonra velilerin de katılımı ile okuma etkinliği gerçekleştirdi. Çocuklar etkinlikte hem eğlendi hem de kitap okuyarak güzel bir gün geçirdi. Etkinliğe Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da katılarak diğer protokol üyeler ile kurdele kesip açılış yaptı.
Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Erdemli Milli Eğitim Müdür Yusuf Açıkyörük, "Bakanlığımızın başlatmış olduğu kütüphanesiz okul kalmasın projesi çerçevesinde öğrencilerimizde okuma alışkanlığını arttırmak, onlara okumayı sevdirmek için farklı etkinlikler yapıyoruz. Hem okuma alışkanlığı kazanılmasıyla ilgili çocuklara bir etkinlik yapmak, hem velilerde okuma alışkanlığına dikkat çekmek hem de kütüphanelere evde okumadığımız, okunmuş evde duran kitaplarımızı kütüphanelerimize kazandırmak istedik. Burada sizlerde görüyorsunuz ağaçlarda kitaplar asılı, o kitapları alıp okuyabilecekler. Biz bunu biraz daha geliştirip burası velilerimizin bekleme alanı olduğu için velilerinde okumasını sağlamayı hedefliyoruz. Velilerimizden okullarımıza kitap desteği bekliyoruz" dedi.
Bin 200 öğrencileri olduğunu belirten Okul Müdür Fatih Öngeli ise. "Bin 200 öğrencimizle birlikte bu güzel etkinliği gerçekleştirdik. Okumaya dikkat çekmek, okul kütüphanelerini zenginleştirmek ve toplumda okumanın güzel olduğunu göstermek amacıyla bu etkinliğimiz arkadaşlarımızla yaptık" diye konuştu.
Çok güzel bir etkinlik yaptıklarını belirten öğrenciler de mutluluklarını aktarırken, kitap okumayı sevdiklerini ve herkesin okuması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: İHA
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