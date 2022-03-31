Son Dakika

TÜİOSB BAŞKANI GÜL AKYÜREK BALTA, EKO İKLİM ZİRVESİ'NDE YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİNİ ANLATTI

Tüiosb Başkanı Gül Akyürek Balta, Eko İklim Zirvesi'nde yeşil dönüşümün önemini anlattı.

ÇEVRE 31.03.2022, 12:57
TÜİOSB BAŞKANI GÜL AKYÜREK BALTA, EKO İKLİM ZİRVESİ'NDE YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİNİ ANLATTI

TÜİOSB BAŞKANI GÜL AKYÜREK BALTA, EKO İKLİM ZİRVESİ'NDE YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİNİ ANLATTI 

Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, İklim Değişikliği ve Yeşil Dönüşüm' temasıyla Ankara'da düzenlenen 'Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi’ oturumunda konuşmacı oldu. Yeşil dönüşünüm önemine değinen Gül Akyürek Balta, "Çocuklarımıza ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak istiyorsak, ilk bakışta bir zorunluluk gibi görünen Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı, Türkiye’nin üretim süreçlerini sürdürülebilir zemine taşıması yolunda büyük bir fırsat olarak değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum." dedi. 

Ankara Ticaret Odasından (ATO) öncülüğünde iş dünyası, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, uluslararası kuruluşlar ve çok sayıda paydaşın katkılarıyla iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla  düzenlenen Eko İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi, Ato Congresium'da gerçekleştirildi. 

Zirvenin açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, büyükelçiler, eski devlet başkanları ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı. 

"İklim değişikliği ile mücadele Anadolu’dan dünyaya yayılacak" sloganıyla başlayan zirvenin açılış konuşmalarının ardından, "Organize Sanayi Bölgeleri: Sanayileşmenin ve Yeşil Dönüşümün Öncüleri" başlıklı oturum gerçekleştirildi. 

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, moderatörlüğünü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Organize Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan'ın yaptığı oturumda, tarımsal ürünlere yüksek teknoloji ile katma değer kazandırıp, dünya pazarlarına ihraç edecek fabrikaların kümeleneceği TÜİOSB’de Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumlu, sürdürülebilir üretime dayalı dijital tarım ve gıda ekosistemini oluşturmaya yönelik projelerinin detaylarını paylaştı. 

"HEDEFİMİZ ENERJİ BAĞIMLILIĞINDAN KURTULMAK" 

Tarımın sanayileşmesi vizyonuyla yola çıktıklarını vurgulayan Gül Akyürek Balta, değişen dünya düzeniyle birlikte gelecek 50 yıldaki ihtiyacı karşılayacak bir altyapı oluşturmak için projeler planladıklarını ifade etti. 

Bölgede yer alan sanayicilerin çatılarında güneş enerji santrali yapmayı taahhüt ettiklerini dile getiren Gül Akyürek Balta, "Hedefimiz enerji bağımlılığından kurtulmak, kendi enerjisini üreten bir OSB olmak." dedi. 

Gül Akyürek Balta, tamamı ihracatçılardan oluşan bir OSB oldukları için yeşil dönüşümün olmazsa olmazları olduğuna dikkati çekerek, dijital tarımla ilgili faaliyet sürdürdüklerini, sözleşmeli tarımla ham maddeleri temin ettiklerini belirtti. 

OSB sınırları içinde "Yeşil Mutabakat"ın her koşulunu sağlayacaklarına inandığını vurgulayan Balta, "Ya Yeşil dönüşümü tamamlarız ya da uluslararası pazarda rekabet gücümüzü kaybederiz. Avrupa Yeşil Mutabakatı, Türkiye’nin üretim süreçlerini sürdürülebilir zemine taşıması yolunda büyük bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Zira Türkiye, hem Avrupa Birliği üyeliğine aday ülke olarak hem de ihracatının yarıya yakınını bu pazara gerçekleştiren bir ülke olarak Avrupa Yeşil Mutabakatı’ndan en çok etkilenecek ülkeler arasındadır. Avrupa Yeşil Mutabakatı sadece yeşil dönüşümü değil aynı zamanda dijital dönüşümü de aynı oranda ön plana çıkarmaktadır. Avrupa Birliği’nde artık yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm ayrı ayrı değil ikiz dönüşüm adı altında konuşulmaktadır. Avrupa Birliği, 2020 yılında Covid-19 pandemisinin ortaya çıkmasıyla gerçekleşen hızlı ve zorunlu dijitalleşmeye paralel olarak ikiz dönüşüm kavramını kullanmaya başlamıştır." diye konuştu. 

"PANDEMİSİ SÜRECİNDE GIDA ÜRETİMİ DAHA STRATEJİK HALE GELDİ" 

Son iki yıldır insanlığın en önemli sorunu haline gelen Covid-19 pandemisi sürecinde de gıda üretiminin tüm ülkeler için daha stratejik hale geldiğine dikkati çeken Gül Akyürek Balta, şöyle konuştu: 

"Görüşlerimi ifade ettiğim her platformda belirttiğim üzere, sürdürülebilir gıda üretimi artık ulusların güvenlik meselesi olmuştur. Salgın sürecinde verimli tarım uygulamaları, tarım alanlarının korunması, israfın önlenmesi gibi konular küresel gıda güvenliği için hayata geçirilmesi gereken en öncelikli konular arasına girmiştir. Artık tüm ekonomiler için tarım ve gıda sektöründe elde edilen ürünlerin sağlıklı, güvenilir ve ucuz olması amaçlanırken; bunun sürdürülebilir, verimli ve sürekli kılınması temel hedef olmuştur. Pandemi sürecinde ve sonrasında gıda üretiminde geleneksel yöntemlerle devam etmek yerine ileri teknoloji kullanımı artık zorunlu hale gelmiştir." 

"Yeşil Mutabakat" politikasının tüm sektör ve ülkeler için yeni bir dönemin başlangıcı olduğuna işaret eden Gül Akyürek Balta, "TBMM tarafından onaylanan Paris İklim Anlaşması birçok sektöre önemli sorumluluklar yüklüyor. Biz de bu sorumluluğu üzerimizde taşıyoruz.  İyi bir hayat yaşamak için kaliteli hava ve sağlıklı beslenmeye ihtiyaç duyuluyor. Bu anlamda gelecek nesillere iyi bir dünya bırakmanın sorumluluğu herkesin omuzlarında. Çocuklarımıza ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak istiyorsak, ilk bakışta bir zorunluluk gibi görünen Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı, Türkiye’nin üretim süreçlerini sürdürülebilir zemine taşıması yolunda büyük bir fırsat olarak değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum." 

Dünyanın ilk ekonomi ve iklim değişikliği fuarına da ev sahipliği yapan zirvenin oturumda Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Ankara Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci ve Niğde OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbaş' da sunum gerçekleştirdiler. 

Yorumlar (0)
23
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 31 Mart 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19
sanalbasin.com üyesidir