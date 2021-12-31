BİTKİN HALDE BULUNAN GÖKDOĞAN YENİDEN DOĞAYA SALINDI
Mersin’in Mut ilçesinde bitkin halde bulunan nesli tükenmekte olan gökdoğan bakım ve kontrollerinin ardından doğaya salındı.
Mersin’in Mut ilçesinde bitkin halde bulunan nesli tükenmekte olan gökdoğan bakım ve kontrollerinin ardından doğaya salındı.
Vatandalar, bitkin halde buldukları gökdoğanın bakımı için Mut Belediyesinden yardım istedi. Belediye ekipleri, gökdoğanı Mut Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim etti. Gökdoğan, tyapılan bakım ve kontrollerinin ardından doğaya bırakıldı.
Mut Belediye Başkanı volkan Şeker, “Vatandaşlarımız tarafından bitkin durumda bulunan gökdoğanı teslim alarak gerekli tedavisi yapılmak üzere Mut Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim ettik. Gerekli kontroller yapıldıktan sonrada doğaya bırakıldı. Bu tür nesli tükenmekte olan canları korumak bizlerin sorumluluğudur. Bizlere haber vererek duyarlı davranan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.
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