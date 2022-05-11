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VATANDAŞLAR DOLANDIRICILIK OLAYLARINA KARŞI BİLGİLENDİRİLDİ
Mersin polisi, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.
ASAYİŞ 11.05.2022, 14:00 11.05.2022, 14:11
Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, AVM, pazar yerleri, park ile bahçelerde ve esnaflara yönelik genel asayiş ve dolandırıcılık konusunda bilgilendirme çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda 9 bin 708 kişiye ulaşan ekipler, 5 bin 648 broşür dağıttı.
Kaynak: İHA
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