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TOROS DEVLET HASTANESİNDEN ÇALIŞANLARINA 'VEFA ŞİİR DİNLETİSİ'

Mersin Toros Devlet Hastanesi , pandemi sürecinin kahramanları için Sağlık Çalışanlarına Vefa Şiir Dinletisi düzenledi.

SAĞLIK 18.11.2021, 22:14
TOROS DEVLET HASTANESİNDEN ÇALIŞANLARINA 'VEFA ŞİİR DİNLETİSİ'
Mersin Toros Devlet Hastanesi , pandemi sürecinin kahramanları için Sağlık Çalışanlarına Vefa Şiir Dinletisi düzenledi.
Etkinlik ile ilgili bilgi veren Toros Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ruhsar Uçar şu bilgileri paylaştı ; '' Çok kıymetli Yazar ve Şairlerin şiirleri ile destek verdikleri şiir dinletisini Hastanemiz Sağlık Çalışanları ve Hastanemize bağlı Hüseyin Dağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi , Merkez Toplum Ruh Sağlığı Merkezin'den hizmet alan Danışanlarımız da izlediler . Pandemi Sürecinin yükünü ön safhalarda büyük bir özveri, emekle yüklenen sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarını artırmak, birlik ve beraberlik duygularini güçlendirmek, kurumlarına olan aidiyet bağlarını artırmak adına yapılan bir dizi etkinliklerin parçası olan şiir dinletisine Mersin'in kıymetli Yazar ve Şairleri, Sanatçıları Ali Diyaroglu, Ali Yedigöz, Ahmet Kizilgul, Baha Akiner, Hakan Erendor, Ibrahim Can , Faik Güçlü, Mustafa Doğan ve Sonay Aridıcı seslendirdikleri şiirleri ile destek verdiler. Sağlık Çalışanlarının yoğun ilgisi ile karşılanan şiir dinletisinde duygu dolu anlar yaşandı.Sanatçılarımız , kahramanlarımız Sağlık Çalışanlarına emekleri için teşekkür ederek alkışladılar '' dedi.
Göreve geldiği andan itibaren başarılı çalışmaları ile dikkat çeken , son olarak Kültür Sanat ve Spor komitesi'ni aktif hale getiren Başhekim yardımcısı Dr. Ruhsar Uçar konuşmasında '' Hastanemizin THM Korosu, Tiyatro kulübü ve Futbol takımımız etkinliklerine devam etmekte ve özel günler de sunumlarını yapmaktadır çok yakın zamanda Halk Oyunları ve Şiir Kulübümüz de çalışmalarına başlayacaklar. Mesai saatleri dışında Hastanemiz Konferans salonunda yapılan provalar çalışanlarımızda pozitif yansımalarını bulmakta çok güzel geri dönüşler almaktayız, etkinliklere yüksek katılım motivasyonlarını artırmaktadır. Türkiye 'de tüm bu faliyetler bazında ilk ve tek olduklarını vurgulayan Dr Ruhsar Uçar Çalışmalarında bir çok konuda desteklerini esirgemeyen Hastane Başhekimimiz Uzm. Dr Güntekin Çalışkan' a, il Gençlik ve spor Müdürümüz Sayın Ökkeş Demir'e teşekkürü borç biliriz dedi. Aynı zamanda Hastane birimlerinde kitaplıklar oluşturduklarını ve kitap destekleri için Il Halk Kütüphanesi Müdürümüz Sayın Kayhan Sarıca'ya da teşekkür ederiz '' dedi.
Proğramın sonunda 'Sağlık Çalışanlarına Vefa Şiir Dinletisi 'ne katılan Şair, Yazar ,Sanatçılarımıza, Müzisyenler Abidin Arslan ve Ufuk Bölek ' e plaket takdim edildi.

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