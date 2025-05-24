Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karabük programı kapsamında Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya’yı ziyaret etti.

Ziyarette, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ve beraberindeki heyet de yer aldı.

Heyetin bakanı karşıladığı sırada Dudu Tom isimli bir kadın, Bakan Bayraktar’ın elini sıkarak, "Buradan senin aracılığınla Cumhurbaşkanımıza selam söylüyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Biz bitti demeyince bitmez, onun yanındayız. Allah ona uzun ömür versin. Sakın biz bitti demeden bitmez. Kol kola gezeceğiz" dedi.

Karabük’teki çalışmaları aktardılar

Görüşmede Karabük’ün enerji altyapısı, sürdürülebilir şehircilik hedefleri ve yerel kalkınmaya yönelik projeler ele alındı. Başkan Özkan Çetinkaya, belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında Bakan Bayraktar’a bilgi verdi.

Başkan Çetinkaya, ziyaretle ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Bakanımızla, Karabük’ün enerji dönüşümüne ve altyapı gelişimine dair verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda şehrimizin daha güçlü yarınlara ulaşması için koordineli şekilde çalışmaya devam edeceğiz."