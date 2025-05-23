Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Moğolistan Bilimler Akademisi işbirliğinde hazırlanan "Göktürklerin Gizemli Mirası: Taşbabalar" adlı belgeselin galası Ankara’da yapıldı.

TİKA, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Moğolistan Bilimler Akademisi işbirliğinde hazırlanan ‘Göktürklerin Gizemli Mirası: Taşbabalar’ belgeselinin galasına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, TİKA Başkanı Serkan Kayalar ve protokol üyeleri ve davetliler katıldı. Hazırlanan belgesel ve yapılan saha çalışmalarına dair konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, "Bu çalışmalar sadece Türkiye için değil, bütün Türk dünyası, bütün dünya mirası açısından çok önemli. Tabii aynı zamanda bizim geleceğe dönük önemli çalışmalarımız var. Dünya konjonktürünün değiştiği, geliştiği bir dönemde köklerimize ait olan bütün değerlerimize, medeniyetin merkezinde olan Göktürk mirasının yaşatılması ve bunun aktarılmasıyla ilgili çalışıyoruz. Yakın coğrafyamız başta olmak üzere uzak coğrafyaya kadar değişen dünya konjonktüründe Türkiye’nin artık söyleyeceği bir sözü var, çözebileceği imkanları var" şeklinde konuştu.

"Moğolistan’daki bu çalışmalar 30 seneyi aşıyor"

TİKA olarak 1994’ten bu yana Moğolistan’da 900’e yakın proje gerçekleştirildiğini vurgulayan TİKA Başkanı Kayalar ise, "Eğitimden sağlığa, kültürden tarıma bugün şahit olacağımız ortak mirasa kadar birçok alanda projeyle Moğolistan’da iz bıraktık. Moğolistan’daki bu çalışmalar 30 seneyi aşıyor. ‘Moğolistan’daki Türk Anıtları Projesi’, kısa adıyla MOTAP başlamıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız çok güçlü bir şekilde bu projelere sahip çıktı. Bilge Kağan ve Kül Tigin anıtlarının korunduğu müzeyi inşa ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Bilge Tonyukuk Anıtı’na giden o yolu inşa ettik" dedi.

"4 bin kilometrelik bir saha tarandı, bilimsel raporlar hazırlandı"

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Moğolistan Bilimler Akademisi ve TİKA’nın örnek teşkil edecek bir işbirliği içerisinde olduğunu belirten Kayalar, "Göktürkler dönemine ait 10 taşbaba var. Biliyorsunuz modern restorasyon teknikleriyle restore edildi. Zaten belgeselinde bunlara şahit olacağız. Bu taş heykeller hem Moğolistan ve Türkiye’yi birbirine bağlayan şahitlikler, aynı zamanda hem kadim Türk töremizi hem inanç sistemini yansıtan çok önemli belgelerden birisi. Restorasyonlar sırasında 4 bin kilometrelik bir saha tarandı, bilimsel raporlar hazırlandı. Bugün de bu belgesele bu çalışmalar ilham oldu diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından belgesel gösterimi yapıldı.