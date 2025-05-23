Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya’da Sapanca Gölü çevresine yürüyüş yolları, parklar ve dinlenme alanlarıyla doğa dostu bir proje kazandırılacağını duyurdu. Kentsel dönüşümle şehir afetlere dirençli hale getirilecek.SAKARYA (İGFA) -Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya’da Depozito İade Sistemi (DOA) Tanıtım Toplantısı’nda kentsel dönüşüm ve Sapanca Gölü projeleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Orhangazi Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Bakan Yardımcıları Ömer Bulut ve Fatma Varank, İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

SAPANCA GÖLÜ’NE DOĞA DOSTU PROJE

Bakan Kurum, Sapanca Gölü çevresinde kaçak yapılaşmanın doğal güzelliği ve can güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, “Göl etrafında yürüyüş yolları, dinlenme alanları, parklar ve bahçelerle ekolojik yaşamı koruyan bir proje hayata geçireceğiz. Bu güzelliği gelecek nesillere miras bırakmak boynumuzun borcu” dedi.

1999 depreminin acılarını hatırlatan Kurum, Sakarya’yı afetlere dirençli hale getirmek için kentsel dönüşümü ilçe ilçe yaygınlaştıracaklarını vurguladı. “2000 öncesi yapılar için vatandaş kendi dönüşümünü yapabilecek, özel sektöre üretim imkânı tanıyacağız. Bakanlık, TOKİ ve belediyelerle bu süreci vatandaşla el ele yürüteceğiz” diye konuştu. Kurum, “Bu evladınız Sakarya’nın yanındadır. Hep birlikte mücadele edeceğiz” mesajı verdi.

DOA İLE ÇEVRECİ ADIM

Sakarya’nın pilot il seçildiği Depozito İade Sistemi’ni tanıtan Kurum, 26 noktada 30 iade makinesinin aktif olduğunu belirtti. Sistemle ambalajların geri dönüştürülmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, “Kentsel dönüşümü başlatmak istiyoruz. Sapanca Gölü’nde kollektör hattı, millet bahçeleri ve yenilenebilir enerji projeleriyle dirençli bir şehir inşa ediyoruz” dedi.