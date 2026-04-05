Erdemli ilçesi önemli bir açılışa ev sahipliği yaptı. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından hayata geçirilen “Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi”, yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla hizmete açıldı.

Açılış programına, AGD ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) Genel Başkanı Salih Turhan, Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) Genel Başkanı Numan Ökten, AGD Genel Başkan Yardımcıları Metin Yüksel Dinçaslan ve Abdullah Akmaz ile AGD Mersin Şube Başkanı Yasin Güngör katıldı. Programa çok sayıda vatandaş da ilgi gösterdi.

“Şuurlu Nesiller Yetişecek”

Açılışta konuşan Şube Başkanı Yasin Güngör, merkezin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Bu güzel mekânın; imanlı, şuurlu, dertli ve büyük hedeflere yürüyen bir neslin yetişmesine vesile olacağına yürekten inanıyoruz. Rabbimiz, bu kutlu çatılar altında nice öncü gençlerin yetişmesini nasip eylesin.”

Yoğun Katılım, Büyük Coşku

Program boyunca duygu dolu anlar yaşanırken, katılımcılar açılışın bölge gençliği adına önemli bir kazanım olduğunu ifade etti. Açılış, birlik ve beraberlik mesajlarının ön plana çıktığı bir atmosferde gerçekleştirildi.

Teşekkür Mesajı

Güngör, merkezin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Bu anlamlı eserde katkısı bulunan ve bizleri yalnız bırakmayan herkesten Allah razı olsun” dedi.