Aksa Doğalgaz, dijital hizmet altyapısını güçlendirmek amacıyla geliştirdiği mobil uygulamasını kullanıcıların hizmetine sundu. Play Store ve App Store’da yayınlanan “Aksa Doğalgaz Mobil” uygulamasıyla aboneler, birçok işlemi tek ekran üzerinden hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirebilecek.

Türkiye’nin lider, Avrupa’nın ise dördüncü büyük doğal gaz dağıtım şirketi olan Aksa Doğalgaz, 30 il ile 375 ilçe ve beldede hizmet verdiği aboneleri için SAP sistemine tam entegre mobil uygulamasını hayata geçirdi. Şirket, “mükemmel müşteri deneyimi” hedefi doğrultusunda dijitalleşme yatırımlarını sürdürürken, yeni uygulama ile kullanıcılarına önemli kolaylıklar sunuyor.

İşlemler artık cepte

Aksa Doğalgaz Mobil uygulaması üzerinden bağlantı anlaşması yapılabiliyor, kullanım sözleşmesi oluşturulabiliyor ve sözleşme fesih işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca proje, sözleşme ve tesisat bilgileri kolaylıkla sorgulanabiliyor.

Aboneler, istek ve önerilerini uygulama üzerinden iletebilirken, oluşturdukları taleplerin durumunu da anlık olarak takip edebiliyor. Kullanıcılar, üzerlerine kayıtlı tüm bağlantı anlaşmalarını ve sözleşmelerini görüntüleyebiliyor, fatura ödeme işlemlerini de uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Tüm işlemlerin 7 gün 24 saat yapılabildiği uygulama sayesinde, Aksa Doğalgaz ofislerine gitme zorunluluğu ortadan kalkıyor.

Güvenli altyapı vurgusu

Aksa Doğalgaz Mobil uygulamasında işlemler, son teknoloji altyapılar üzerinden güvenli şekilde gerçekleştiriliyor. Ödemeler lisanslı ve güvenli ödeme sistemleri aracılığıyla yapılırken, kullanıcı verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında işlenerek korunuyor. Uygulama, yalnızca hizmet sunumu için gerekli olan bilgileri talep ediyor.