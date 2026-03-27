Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, mahalle muhtarlarıyla yaptığı toplantıda kent genelindeki sorunları ve talepleri değerlendirerek, ortak akıl ve iş birliğiyle çözüm odaklı çalışmaların süreceğini belirtti.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek kentin dört bir yanındaki ihtiyaçları, talepleri ve devam eden çalışmaları kapsamlı bir toplantıda değerlendirdi. Yoğun katılımla gerçekleşen buluşmada, mahallelerin mevcut sorunları masaya yatırılırken, çözüm odaklı bir yaklaşım benimsendi.

Toplantı boyunca muhtarlar tek tek söz alarak mahallelerine ilişkin beklenti, öneri ve taleplerini dile getirdi. Altyapıdan üstyapıya, sosyal hizmetlerden çevre düzenlemelerine kadar pek çok başlıkta görüş alışverişi yapılırken, bugüne kadar hayata geçirilen projeler ve önümüzdeki süreçte planlanan çalışmalar da detaylı şekilde ele alındı.

'Her mahallemiz bizim için aynı derecede kıymetli'

Başkan Tuncer, yaptığı değerlendirmede mahalle muhtarlarının hizmette en önemli paydaşlarından biri olduğuna dikkat çekerek, 'Mahallelerimizin nabzını en iyi tutan, vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini en doğru şekilde bize ileten muhtarlarımızla sürekli iletişim halinde olmaya büyük önem veriyoruz. Her mahallemiz bizim için aynı derecede kıymetli. Bu nedenle hizmetlerimizi planlarken sizlerin görüşleri bizim için yol gösterici oluyor' ifadelerini kullandı.

Toplantıda, bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar hakkında muhtarlara kapsamlı bilgiler verildi. Park ve yeşil alan düzenlemeleri, yol bakım ve onarım çalışmaları, sosyal projeler ve vatandaş odaklı hizmetler detaylı şekilde anlatıldı. Aynı zamanda önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında da bilgilendirme yapılarak, mahalle bazlı öncelikler değerlendirildi.

Mahalle muhtarları ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Tuncer'e teşekkür etti. Muhtarlar, belediye ile kurulan güçlü iletişim sayesinde sorunların daha hızlı çözüme kavuştuğunu belirtti.

'Mezitli'ye en iyi hizmeti sunabilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz'

Toplantının sonunda konuşan Başkan Tuncer, katılımları ve katkıları dolayısıyla tüm muhtarlara teşekkür ederek, 'Bu kenti birlikte yönetiyor, birlikte geliştiriyoruz. Sizlerin emeği, gayreti ve vatandaşlarımızla kurduğunuz güçlü bağ bizim için çok değerli. Mezitli'ye en iyi hizmeti sunabilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz' dedi.