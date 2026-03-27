Türkiye Belediyeler Birliği'nin düzenlediği törende 88 belediyeye 90 hizmet aracı hibe edilirken, programa katılan Başkan Vahap Seçer, 'Belediyelerimizin güçlü olması demek, Türkiye'de demokrasinin güçlü olması demektir' dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 88 belediyeye toplam 90 yeni hizmet aracı daha kazandırdı. Hibe edilen araçlar, TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in katılımıyla Ankara'da düzenlenen törenle belediyelere teslim edildi.

Belediyelerin sosyo-ekonomik yapısı, yüzölçümü, nüfusu ile ihtiyaç ve talepleri esas alınan hibe programı kapsamında, farklı siyasi partilerin yönetimindeki 88 belediyeye toplamda 90 yeni hizmet aracı desteği sağlandı. Törende teslim edilen araçlarla birlikte yeni dönemde 450 belediyeye toplam 619 araç hibe edilmiş oldu. Teslim edilen hizmet araçları, 36 çöp kamyonu, 15 damperli kamyon, 12 ekskavatör, 11 arazöz, 11 kazıcı yükleyici, 3 pikap, 1 cenaze aracı ve 1 greyderden oluştu.

'Belediyelerin güçlü olması demek, Türkiye'de demokrasinin güçlü olması demektir'

Başkan Seçer, törende yaptığı konuşmada birliğin yeni döneminde benimsediği dayanışma ve adalet anlayışına vurgu yaptı. TBB'nin araç destekleriyle belediyelerin işlerini kolaylaştırmayı ve yüklerini hafifletmeyi amaçladıklarını belirten Seçer, yerel yönetimlerin millet iradesinin yansıdığı, vatandaşa en yakın siyasi makamlar olduğunu hatırlattı. Seçer, 'Vatandaşın derdini en iyi belediye başkanları bilir. Vatandaşın ihtiyacını, önceliklerini, yöresinin özelliklerini her noktasını karış karış en iyi bilen belediye başkanlarıdır. Belediye başkanları önemli görevler yapıyor ve bu önemli görevleri güçlü belediyeleri ile yaparlarsa çok daha etkin ve sürdürülebilir bir görev ifa ederler. Belediyelerimizin güçlü olması demek, Türkiye'de demokrasinin güçlü olması demektir' ifadelerini kullandı.

'Hibelerimiz dağıtacağımız araçlarla sınırlı değil'

TBB olarak belediyelere yalnızca araç-gereç ya da ayni destekler konusunda yardım yapmadıklarını belirten Seçer, belediye personelinin gelişmesine, daha yeni projeler üretmelerine ve bilgiye ulaşmalarına katkı sağlamaya da çalıştıklarını kaydederek, 'Hibelerimiz bugün dağıtacağımız araçlarla sınırlı değil, daha yeni başlıyoruz' diye konuştu. Seçer, teslim edilecek 90 aracın ardından nisan, mayıs ve haziran aylarında da hibelere devam edileceğini açıklayarak, 'Bize kaynak geldikçe bu kaynakları size aktaracağız. Bu kaynakları bize sağlayanlar da sizlersiniz. Sizin kesenize bereket' şeklinde konuştu.

'Uygulamalarımızda adaleti önceliyoruz'

Konuşmasında sık sık adalet vurgusu yapan Seçer, 'Uygulamalarımızda adaleti önceliyoruz. Diyoruz ki, 'Her yerde adalet.' Adaletin olmadığı yerde, adaletin sağlanmadığı yerde gerisi teferruat olarak kalır. Bu nedenle yaptığımız desteklerde parti ayrımı gözetmeksizin, belirli kriterleri göz önüne alarak, puanlama sistemine bağlı kalarak belediyelerimizin tamamına destek olma gayreti içerisinde oluyoruz' dedi. Seçer, 'Bütün belediyelerin başkanları, bizim belediye başkanlarımızdır. Biz onlara adaletli hizmet verelim, onlar da vatandaşlarımıza adaletli hizmet götürsün. Size teslim ettiğimiz araçları bir CHP'li belediye başkanına teslim ediyorsak, her partili vatandaş bu hizmetten yararlanacak' sözlerine yer verdi.

'Depremden etkilenen bölgelere pozitif ayrımcılık yapıyoruz'

Birliğin afet bölgesine yönelik çalışmalarına da değinen Seçer, 'Biz ilk araç dağıtımını 6 Şubat depreminde zarar gören illerimizin belediyeleri ile başlatmıştık. Yine aynı felsefeyle devam ediyoruz. Depremden etkilenen bölgelere pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Sadece ayni ve nakdi yardım çerçevesinde desteklerimiz olmuyor, proje destekleri de yapıyoruz. Adıyaman Belediyemizde yaptığımız kent içi ulaşım iyileştirme stratejisi ve eylem planını belediyemizle beraber hazırladık. Bu da depremden yoğun zarar gören Adıyaman için Belediye Başkanımızla birlikte çok önemli bir ortak çalışma oldu. Her konuda olduğu gibi TBB'nin sağladığı destekler konusunda da belediye başkanlarımızın katkıları, görüşleri ve yönlendirmeleri bizim için son derece önemli' dedi.

Seçer'in konuşmasının ardından hibe edilen araçların anahtarları belediye başkanları ve yöneticilerine teslim edildi.