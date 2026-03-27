Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmak ve yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla yol ve kaldırım yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Akdeniz Belediyesi, modern ve yaşanabilir bir kent hedefi doğrultusunda merkez ve kırsal mahallelerde eş zamanlı çalışmalar yürütüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirlenen program kapsamında ilçenin farklı noktalarında deforme olan yolları ve kaldırımları yenileyerek vatandaşların kullanımına sunuyor.

Kış aylarında yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle yıpranan kırsal mahallelerdeki tarım yolları da çalışmalar kapsamında elden geçiriliyor. Üreticilerin tarlalarına ve bahçelerine güvenli şekilde ulaşabilmesi için tarım yollarında reglaj, malzeme serimi ve sıkıştırma işlemleri titizlikle uygulanıyor.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, çalışmaların ilçe genelinde planlı şekilde sürdüğünü belirterek, vatandaşların günlük yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Şener, 'Akdeniz'in her sokağına hizmet götürmek için ekiplerimizle gece gündüz sahadayız. Zamanla yıpranan kaldırımları yeniliyor, bozulan yolları onarıyoruz. Özellikle kırsal mahallelerimizdeki üreticilerimizin mağdur olmaması adına tarım yollarına öncelik veriyoruz. Belirlediğimiz çalışma takvimi doğrultusunda ilçemizde el değmemiş sokak bırakmayana dek hizmetlerimize devam edeceğiz' dedi.

Vatandaşlardan gelen talepler ve teknik ekiplerin saha tespitleri doğrultusunda planlanan çalışmaların, ilçe genelinde belirlenen takvime göre sürdürüldüğü bildirildi.