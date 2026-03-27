Mersin Büyükşehir Belediyesinin MERCEK'te verdiği yapay zeka ve veri analizi eğitimleriyle gençler, dijital dünyanın ihtiyaç duyduğu alanlarda kendilerini geliştirerek geleceğin mesleklerine hazırlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi'nde (MERCEK) yapay zeka ve veri analizi eğitimleri ile gençlerin dijital çağın mesleklerine hazırlanmasına öncülük ediliyor. Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında gençler, hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle kendilerini geliştiriyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in gençlerin eğitimine ve istihdamına yönelik vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, MERCEK'te dijital çağın ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler vermeye devam ediyor. Proje kapsamında açılan 'Dijital Gençlik Merkezi' sınıflarında verilen yapay zeka ve veri analizi eğitimleri sayesinde gençler, geleceğin mesleklerine hazırlanma fırsatı buluyor. Program kapsamında, 18-29 yaş aralığındaki katılımcılara öncelik veriliyor.

'Amacımız, geleceğin mesleklerinde gençlerin istihdamını kolaylaştırmak'

MERCEK Koordinatörü Gül Kadem Maya, sunulan eğitim programının gençlerin dijital çağın ihtiyaç duyduğu mesleklere yönelmesine katkı sunduğunu belirterek, 'Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında 45 belediyede açılan 'Dijital Gençlik Merkezleri'nin MERCEK'teki sınıflarında eğitimler veriyoruz. Yapay zeka, veri analizi ve komut mühendisliği eğitimleriyle başladığımız programda kursiyerlerimiz öncelikle başlangıç modüllerini çevrim içi olarak alıyor, ardından uzmanlaşmak istedikleri alanı seçiyor. Amacımız, katılımcılarımızın aldıkları bu eğitimlerle kendilerini geliştirmeleri, geleceğin mesleklerinde yer alabilmeleri ve istihdama kazandırılmaları' diye konuştu.

Maya, MERCEK'te dijital çağın gerek duyduğu mesleklere yönelik eğitimler hakkında bilgi almak isteyen herkesin Yenişehir MERCEK'i ziyaret ederek ya da 'Alo 185 Teksin'i arayarak bilgi alabileceğini kaydetti. Program kapsamında, 18-29 yaş aralığındaki katılımcılara öncelik verildiğini söyleyen Maya, 'Kontenjan açığı bulunduğu takdirde yaş sınırını aşan vatandaşlarımıza da bu eğitim hizmetini veriyoruz. Program sonunda ise katılımcılarımıza sertifikaları teslim ediliyor' dedi.