Mersin'de ulaşım altyapısını güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, Toroslar'daki 208. Caddede yürüttüğü asfalt ve kaldırım çalışmalarını tamamlayarak hem sürüş güvenliğini artırdı hem de vatandaşlara daha konforlu ve engelsiz bir ulaşım imkanı sundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kent genelinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve ulaşımı daha konforlu hale getirmek amacıyla, bozulma tespit edilen yollarda asfaltlama ve yol iyileştirme çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Ekiplerin Toroslar ilçesine bağlı 208. Caddede yürüttüğü asfalt çalışmasıyla yolun dayanıklılığını artırıldı. Kentin dört bir noktasında yürütülen çalışmaları özenle sürdüren ekipler, Osmaniye ve Zeki Ayan mahallelerinin sınırında H. Okan Merzeci Bulvarı, Akbelen Bulvarı ve Kuvay-ı Milliye Caddesi arasında kalan bölümlerde yol konforunu sağladı.

Sürüş güvenliği ve vatandaşların refahı birinci sırada

Modern ve konforlu bir ulaşım ağı hedefini sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 800 metre uzunluğundaki yolda sıcak asfalt serim ve yol hazırlık çalışmasını süratle tamamladı. Altyapı çalışmaları sebebiyle bozulmalar meydana gelen ve ulaşımda sıkıntıların yaşandığı yolda başlatılan çalışmalar kapsamında yolun dayanıklılığını artırmak amacıyla zemin iyileştirme, trimer ve reglaj işlemleri titizlikle yürütüldü. Yüksek dayanıklılığa sahip sıcak asfalt seriminin gerçekleştirildiği yol bir yandan estetik bir görünüme kavuşturulurken bir yandan da sürüş güvenliği en üst seviyeye çıkarıldı.

Engelsiz ulaşıma bir katkı daha

Güzergah üzerinde yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde de çalışmalar yürüten ekipler, yurttaşların refahını sağlamak amacıyla kaldırım çalışmalarını da eksiksiz tamamladı. Özel bireyler için engelsiz ulaşımı sağlamayı amaç edinen ekipler, hissedilebilir yüzey ve standartlara uygun eğime sahip rampalar yaptı. Çalışmalar kapsamında 2 bin 500 metrekare kaldırım imalatı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.