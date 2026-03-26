Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilçe genelinde çevre temizliği ve düzenin sağlanması amacıyla üç vardiya halinde yürüttüğü çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Gündüz saatlerinde artan nüfus ve yoğun yaya ile araç trafiğine rağmen ekipler, oluşan atıkları çevre kirliliğine yol açmadan düzenli olarak topluyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra son dönemde vatandaş şikayetlerine neden olan büyük hacimli atıkların kontrolsüz şekilde çevreye bırakılmasına karşı da denetim ve toplama faaliyetlerini sürdürüyor. İlçede boş arazilere, yol ve kaldırım kenarlarına bırakılan eski mobilya, beyaz eşya ve benzeri atıklar ekipler tarafından toplanarak bertaraf merkezlerine ulaştırılıyor.

Akdeniz Belediye Başkan Vekili Vekili Zeyit Şener, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kontrolsüz şekilde bırakılan büyük hacimli atıkların hem trafik güvenliğini tehlikeye attığını hem de kent estetiğine zarar verdiğini belirtti. Şener, 'Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz, rutin çöp toplama çalışmalarının yanı sıra 'Çöp Taksi' uygulamamızla kentimizin dört bir yanında bu tür atıkları düzenli olarak topluyor ve bertaraf merkezlerine ulaştırıyor. Amacımız, daha temiz, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir Akdeniz'i hep birlikte inşa etmektir' dedi.

Vatandaşların duyarlılığının önemine dikkat çeken Şener, büyük hacimli atıkların rastgele alanlara bırakılmasının çevre kirliliğinin yanı sıra kaldırım ve yollarda kazalara davetiye çıkardığını ifade ederek, bu tür atıkların belediyeye bildirilmesi çağrısında bulundu.

Akdeniz Belediyesi olarak çevre dostu uygulamaları artırarak sürdüreceklerini kaydeden Şener, temiz ve güvenli bir kent için herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Şener, mahallelerde çevre kirliliğine neden olacak şekilde çöp ve mobilya benzeri atık bırakan kişilerin uyarılması ve belediyeye bildirilmesinin önemine dikkat çekti.