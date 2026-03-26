Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde düzenlenen 'Kıyı Kentleri Yerel Yönetim Politikaları Çalıştayı' akademisyenleri, yerel yönetim temsilcilerini ve farklı kurumlardan uzmanları bir araya getirdi. Çalıştayda kıyı alanlarının korunması, sürdürülebilir kullanımı ve yerel yönetimlerin kıyı yönetimindeki rolü kapsamlı olarak ele alındı. Çalıştayın açılış konuşmasını Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde TBB Kıyı Kentleri Komisyonu iş birliğiyle düzenlenen 'Kıyı Kentleri Yerel Yönetim Politikaları Çalıştayı', kıyı alanlarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi ile kıyı kentlerine yönelik yerel politika önerilerinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Akademisyenlerin, yerel yönetim temsilcilerinin ve farklı kurum ve kuruluşlardan uzmanların katıldığı çalıştayda, kıyı ve deniz ekosistemlerinin karşı karşıya olduğu riskler, kıyı alanlarının planlanması, mavi ekonomi ve kıyı yönetiminde yerel yönetimlerin rolü gibi başlıklar çok yönlü olarak ele alındı.

Çalıştayda, kıyının kamu yararına kullanımı, kamusal alanlar, kent hakkı, kıyıya erişim, engelli erişimi, mekânsal erişilebilirlik, kıyıların özelleştirilmesi, toplumsal eşitlik ve kentsel yaşam kalitesi gibi başlıklar gündeme geldi. Kıyı ve deniz ekosisteminin korunması, çevresel sürdürülebilirlik ve dayanıklılık kapsamında, iklim değişikliği, deniz su seviyesi değişimi, biyolojik çeşitlilik, çevresel kirlilikler ve doğa esaslı çözümler öne çıkan konular arasında yer aldı.

'Kıyı kentleri için politika belgesi oluşturmayı hedefliyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Kemal Zorlu, çalıştayın temel amacının kıyı alanlarına ilişkin yürütülen çalışmaların bir araya getirilerek, Türkiye genelinde yerel yönetimler için yol gösterici bir politika belgesi oluşturmak olduğunu söyledi. Kıyıların korunmasına büyük önem verdiklerini ifade eden Zorlu, 'Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, kıyıların korunması, ekosistemin desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin artırılmasına yönelik çalışmaları çok önemsiyoruz' dedi. Deniz suyu kalitesinin korunmasında atık su yönetiminin kritik bir rol oynadığını dile getiren Zorlu, 'MESKİ aracılığıyla, ileri biyolojik arıtma tesisleriyle atık suların arıtılmasını sağlıyoruz. Bu kapsamda arıtma kapasitesini artırmak amacıyla, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) destekli 84 milyon avro krediyi içeren önemli bir yatırım paketiyle, bütüncül bir atık su yönetimi için arıtma tesislerimizin kapasitesini artırıyoruz' ifadelerini kullandı.

'Gelecek dönemde uluslararası projeler de sürecek'

Kıyılara kamusal erişimin artırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini de belirten Zorlu, vatandaşların sahilleri daha rahat kullanabilmesi için çeşitli tesislerin hizmet verdiğini söyledi. Gelecek dönemde uluslararası projelerin de sürdürüleceğini kaydeden Zorlu, Avrupa Birliği'nin 'Ufuk Avrupa' programı kapsamında yürütülen projelerden de söz ederek, 'Remedies 2.0 projesiyle, plastik kullanımının azaltılmasına yönelik önemli çalışmalar yaptık. Şimdi bunun devamı niteliğinde, Remedies 5.0 projesine konsorsiyum üyesi olarak dahil olduk. Projemiz önümüzdeki günlerde başlayacak. Bu, Avrupa'da birçok ülkenin katılımıyla gerçekleşecek önemli bir proje. Öte yandan kardeş şehrimiz Oberhausen Belediyesi ile de ortak bir proje gerçekleştiriyoruz. Bu proje kapsamında, Aşırı Yağış Eylem Planı hazırlanacak ve karşılıklı iş birliğiyle bu plan hayata geçecek' dedi.

'Kıyı alanları ve deniz ekosistemleri ciddi risk altında'

Çalıştaya katılan akademisyenlerden Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ayas, kıyı ve deniz ekosistemlerinin ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Kıyı alanlarının yalnızca sahil şeritlerinden ibaret olmadığını belirten Prof. Ayas, Mersin'de bulunan lagünlerin de bu ekosistemin önemli parçaları olduğunu vurgulayarak, 'Mersin'de Dipsiz Lagünü, Göksu Deltası'ndaki Paradeniz ve Akgöl gibi lagüner alanlar var. Bunların tamamı, insan faaliyetlerinden kaynaklı ciddi risk altında' dedi.

Çalıştay kapsamında bu risklerin detaylı şekilde ele alındığını ifade eden Prof. Ayas, sorunların temelinde aşırı kullanım ve kirliliğin bulunduğunu söyleyerek, 'Risklerin temelinde aşırı kullanım var. Tarımsal ve kentsel faaliyetlerden kaynaklı kirlilikler, deniz sistemlerine ulaşıyor. Fiziksel, mikrobiyolojik ve kimyasal kirlilik önemli başlıklar arasında. Kuru dereler de önemli bir risk unsuru oluşturuyor. Bu alanlar zaman zaman atık depolama alanına dönüşüyor ve yağışlı dönemlerde bu atıklar denize taşınarak, ekosistem açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor' diye konuştu.

Çözüm önerilerinin de çalıştay kapsamında ele alındığını ifade eden Prof. Ayas; arıtma sistemlerinin güçlendirilmesi, kuru dere yataklarının temizlenmesi ve kirliliğin kaynağında önlenmesi gibi başlıkların öne çıktığını dile getirdi.

'Mavi Ekonomi, denize dayalı tüm ekonomik sektörleri kapsayan bir kavram'

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Devrim Tezcan ise çalıştay kapsamında ele alınan 'Mavi Ekonomi' kavramına dikkat çekerek, bu yaklaşımın denize dayalı tüm ekonomik faaliyetleri kapsadığını söyledi. Dr. Tezcan, 'Mavi ekonomi dediğimiz kavram, denize dayalı, dolaylı ya da dolaysız tüm ekonomik sektörleri kapsayan bir kavram. Buradaki 'mavi' kelimesi, denizden geldiği kadar sürdürülebilirlik kavramını da içeriyor. Yani tüketmeden, sürdürülebilir bir ekonomi anlayışını ifade ediyor' dedi.