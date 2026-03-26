Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, küresel savaşların enerji, su ve gıda tedarikinde ciddi kırılmalara yol açtığını belirterek, yeniden şekillenen tedarik zincirinde Mersin'in stratejik bir merkez olabileceğini söyledi. Çakır, bu fırsatın kalıcı kazanımlara dönüşmesi için tüm sektör paydaşlarının ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

MTSO Mart Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Hamit İzol yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Çukurova Kalkınma Ajansı Mersin Koordinatörü Levent Selekoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yeni yatırım teşvik sistemi ve yerel kalkınma hamlesi kapsamında Mersin'e yönelik destekler hakkında bilgi verdi.

Selekoğlu, Mersin'de bakliyat ürünlerinden katma değerli üretim, teknolojik tarım makineleri, modern ve akıllı sera sistemleri, savunma sanayi, metal yapısal parça ve mekanik alt sistem üretimi ile tarımsal atıklardan katma değerli ürünlerin öncelikli yatırım alanları arasında yer aldığını belirtti. Bu alanlarda yatırım yapacak firmalara vergi, istihdam ve kredi faiz destekleri sağlanacağını kaydetti.

Toplantıda konuşan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, küresel ölçekte yaşanan savaşların yalnızca askeri değil, ekonomik ve insani sonuçlar doğurduğunu belirterek, özellikle enerji, su ve gıda alanlarında ciddi kırılmalar yaşandığını ifade etti. Enerjinin üretimin her aşamasında belirleyici olduğuna dikkat çeken Çakır, bu durumun küresel enflasyonu tetiklediğini söyledi.

Su krizinin giderek büyüdüğünü vurgulayan Çakır, enerji tedarikinde yaşanan aksaklıkların bazı ülkelerde günlük yaşamı doğrudan etkilediğini, petrol temininde yaşanan sorunların eğitimden üretime kadar birçok alanı sekteye uğrattığını kaydetti.

'Yeni ticaret yolları oluşacak, bu süreç doğru yönetilmeli'

Avrupa'nın enerji konusunda ciddi bir sınavla karşı karşıya olduğunu belirten Çakır, Türkiye'nin ihracatının büyük bölümünü Avrupa'ya gerçekleştirdiğini hatırlatarak, olası ekonomik durgunluğun dış ticaret üzerinde baskı oluşturabileceğini dile getirdi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel maliyetleri artırdığına dikkat çeken Çakır, tedarik zincirlerindeki kırılmaların yeni ticaret yollarını beraberinde getirdiğini söyledi.

Mersin'in Doğu Akdeniz'de stratejik bir merkez haline geldiğini ifade eden Çakır, liman altyapısı, lojistik kapasitesi ve bölgesel bağlantıları sayesinde yeni ticaret koridorlarının önemli bir parçası olabileceğini belirtti. Son dönemde Körfez ülkelerine yönelik ihracatta artış yaşandığını aktaran Çakır, alternatif güzergâhların Mersin üzerinden şekillenmeye başladığını kaydetti.

Lojistik altyapının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Çakır, katma değerli depoculuğun önem kazandığını ve firmaların nakit akışı ile stok yönetimini daha etkin planlaması gerektiğini söyledi. Tedarik zinciri kırılmalarına karşı Mersin'in merkez konumunun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Çakır, bu kapsamda bir çalıştay düzenlemeyi planladıklarını ifade etti.

Küresel enflasyonun tüm dünyayı etkilediğini belirten Çakır, faiz artışlarının gündemde olduğunu ve cari açık kaynaklı baskıların sürebileceğini söyledi. İşletmelere nakit akışlarını ve stok yönetimlerini kontrol altında tutmaları tavsiyesinde bulunan Çakır, NACE kodlarıyla ilgili eleştirilere ilişkin sürecin TOBB tarafından yürütüldüğünü sözlerine ekledi.