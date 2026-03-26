Mersin'in Akdeniz ilçesinde bahar aylarının gelişiyle birlikte park ve yeşil alanlarda kapsamlı bakım ve temizlik çalışması başlatıldı.

Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki parkları yaz sezonuna hazırlamak için çim biçme, budama ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Baharın gelişiyle birlikte vatandaşların yeşil alanlara daha yoğun ilgi göstermesi üzerine harekete geçen ekipler, ilçe genelinde başlatılan yeşil alan seferberliğini aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Kazanlı bölgesinde bulunan park ve yeşil alanlarda bakım ve temizlik işlemleri tamamlandı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli, Kazanlı'daki çocuk oyun parkları, dinlenme alanları ve yürüyüş yollarında eş zamanlı çalışma gerçekleştirdi. Uzayan çimler modern ekipmanlarla biçilirken, ağaç ve çalılarda form budaması yapıldı. Kış aylarında yıpranan banklar ile oyun gruplarında boyama ve kaynak çalışmaları gerçekleştirilerek alanlar daha güvenli hale getirildi.

Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda kesintisiz süreceğini belirten Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, estetik ve yaşanabilir bir kent hedefiyle hareket ettiklerini söyledi. Şener, 'Baharın gelişiyle birlikte vatandaşlarımızın park ve yeşil alanlara olan ilgisi arttı. Bizler de halkımızın temiz, güvenli ve estetik alanlarda vakit geçirebilmesi için sahadayız. Kazanlı'da tamamladığımız çalışmaları belirlenen program dahilinde ilçemizin diğer mahallelerine de yayacağız. Amacımız, Akdeniz'in her sokağında bahar neşesini hissettirmek' dedi.

Akdeniz Belediyesi ekiplerinin, ilçedeki yeşil alan oranını artırmak ve mevcut parkları modernize etmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.