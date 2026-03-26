Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin düzenlediği drama kurslarında 120 kursiyer tiyatro eğitimi alırken, eğitimler özgüven ve ifade becerilerini geliştirmeyi hedefliyor, kurslar haziran ayında sahnelenecek oyunlarla tamamlanacak.

Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen eğitimler hafta sonu düzenli olarak sürdürülüyor. Drama yöntemiyle verilen temel tiyatro eğitimlerinde kursiyerler, rol oynama teknikleriyle duygu ve düşüncelerini doğru ifade etmeyi öğrenirken, aynı zamanda özgüven kazanarak kaygılarını yönetme becerisi ediniyor. Eylül ayında başlayan kurslar, haziran ayı sonunda sahnelenecek oyunlarla tamamlanacak. Eğitimler kapsamında çocuk tiyatrosunda 7-12 yaş arası kursiyerler dört farklı oyun hazırlığı içindeyken, gençlik tiyatrosu Ayışığında Şamata, yetişkin tiyatrosu ise Kuru Gürültü adlı eserleri sahneye taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi, yıl boyunca ev sahipliği yaptığı tiyatro oyunları ve etkinliklerle kentin önemli sanat merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. Her yıl yaklaşık 50 ila 55 bin sanatseveri ağırlayan merkez, tiyatronun yaygınlaşmasına ve daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunuyor.

'Mezitli'de sanatın her dalını desteklemeye devam ediyoruz'

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, belediye olarak sanata verdikleri önemin altını çizerek, 'Mezitli'de sanatın her dalını desteklemeye, özellikle tiyatroyu daha geniş kitlelerle buluşturmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve yetişkinlerimizin sanatla iç içe olması bizim için çok kıymetli. Bu vesileyle tüm tiyatro emekçilerinin ve sanatseverlerin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyorum' dedi

'Sanatın iyileştirici gücüne herkesi bekliyoruz'

Drama eğitmeni Dilek Yıldırım, yürütülen çalışmalarla ilgili, 'Mezitli Belediyesinde çocuk, gençlik ve yetişkin öğrencilerimize drama yöntemiyle temel tiyatro eğitimi veriyoruz. Eğitimlerimizde öğrencilerimiz rol oynama teknikleri ile kendilerini ifade etmeyi öğrenirken, kaygılarını yönetmeyi deneyimliyor. Eylül ayında başlayan kurslarımızı haziran sonunda sahneleyeceğimiz oyunlarla tamamlıyoruz. Sanatın iyileştirici gücüne herkesi bekliyoruz. Desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Ahmet Serkan Tuncer'e teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.