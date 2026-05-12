Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin'in güçlü tarımı ve zengin mutfak kültürünün gastronomi alanında önemli bir potansiyel taşıdığını belirterek, 'Hikayesi olan akılda kalır. Tarımsal gücümüzü ve kültürel değerlerimizi doğru anlatabilirsek Mersin'i gastronomiyle daha güçlü bir şekilde öne çıkarabiliriz' dedi.

MTSO, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ve Slow Food iş birliğiyle düzenlenen 'Gastronomi, Kültür ve Sürdürülebilirlik: Topraktan Sofraya Lezzetin Hafızası' etkinliğinde, gastronomi, kültürel miras ve sürdürülebilir üretim modelleri ele alındı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden yerel üreticileri, şefleri, akademisyenleri ve gastronomi öğrencilerini Mersin'de buluşturan etkinlik, beş oturum halinde gerçekleştirildi. Programda, topraktan sofraya uzanan üretim zinciri, yerel ürünlerin korunması ve gastronominin kültürel mirasla ilişkisi çok yönlü değerlendirildi.

'Mersin'in değerlerini lezzete dönüştürmeliyiz'

Açılış konuşmasında tarımın stratejik önemine dikkat çeken MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, tarım olmadan turizm ve lojistik gibi sektörlerin de gelişemeyeceğini ifade etti. Tarımsal üretimin hem ülkelerin hem de gelecek nesillerin sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşıdığını belirten Çakır, üreticinin korunmasının gerektiğini söyledi.

Mersin'in güçlü tarımsal yapısının gastronomiyle desteklenmesi gerektiğini kaydeden Çakır, 'Çok kıymetli ürünlerimiz var ancak değerini bulmadığında üreticinin motivasyonu düşüyor. Slow Food ekibinin çalışmaları bu açıdan çok kıymetli. Bir yandan sağlığı korurken diğer yandan sürdürülebilirliği destekliyorlar. Yeryüzü pazarları da üreticimizi, tohumlarımızı ve ürünlerimizi koruyan önemli platformlar' diye konuştu.

Mersin'in gastronomiyle daha görünür hale gelebileceğini vurgulayan Çakır, 'Önce üreticiyi ve üretimi korumalıyız. Ürünlerin hak ettiği değeri bulmasını sağlayacak sistemler kurmalı ve sağlıklı üretimi desteklemeliyiz. Slow Food bu anlamda örnek bir çalışma yürütüyor. Hem tarımın sürdürülebilirliğine hem de gastronomi turizminin gelişimine önemli katkılar sunuyor. Bu çalışmaları sonuna kadar destekliyoruz' ifadelerini kullandı.

Çakır, Mersin'in gastronomi alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, 'Hikayesi olan akılda kalır. Tarımsal gücümüzü ve kültürel değerlerimizi doğru şekilde anlatabilirsek Mersin'i gastronomiyle daha güçlü bir şekilde öne çıkarabiliriz' dedi.