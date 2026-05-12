Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosunun lise öğrencilerine yönelik 8 ay süren tiyatro eğitimi programı, gençlerin sahnelediği 'Kumkurdu' adlı oyunla tamamlandı.

Tarsus Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerine yönelik hayata geçirilen tiyatro eğitimi programı, 8 aylık sürecin ardından sahnelenen 'Kumkurdu' adlı oyunla tamamlandı. İki grup halinde başlayan eğitimlerin ilk 4 ayında öğrencilere temel oyunculuk eğitimi verildi. Bu süreçte sahne disiplini, beden kullanımı, ses teknikleri ve doğaçlama çalışmalarıyla gençlerin tiyatroya dair temel becerileri geliştirmesi sağlandı.

İkinci 4 aylık dönemde ise Oyun Çıkarma Atölyesi ile eğitim daha uygulamalı bir yapıya taşındı. Katılımcılar bu aşamada yalnızca sahne üzerinde değil, bir tiyatro eserinin ortaya çıkış sürecinde yer alan dramaturgi, müzik seçimi, sahne tasarımı ve kolektif üretim aşamalarını da deneyimledi.

Programın sonunda sahnelenen 'Kumkurdu', lise grubu 1. grup öğrencilerinin ortak emeğiyle izleyici karşısına çıktı. Oyun, gençlerin 8 aylık süreçte edindiği kazanımları sahneye taşıdığı bir final çalışması oldu. Tarsus Belediyesi, gençlerin sanatla buluştuğu, üretim süreçlerine dahil olduğu ve kendilerini ifade edebildikleri çalışmaları desteklemeyi sürdürüyor.