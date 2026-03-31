Orman Genel Müdürlüğü tarafından sahadaki uygulamalarda birlik ve uyumu artırmak, personelin mesleki bilgi ve tecrübesini geliştirmek ve kurum aidiyetini güçlendirmek amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Türkiye Ormancılık Yarışmaları (TOY), Bozyazı’da başladı.

Yarışmanın startı, Rifat Ataş tarafından verildi. Organizasyon; Başhakem Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Fulin, Orman İdaresi Planlama Şube Müdürü Süleyman Nafile ve Bozyazı Orman İşletme Müdürü Fahri Uzlar koordinasyonunda gerçekleştiriliyor.

Yarışmaların ilk gününde Bozyazı’da kurulan oryantiring parkurunda mücadele eden ekipler, zorlu arazi koşullarında kıyasıya rekabet etti.

Toplam 7 farklı kategoriden oluşan organizasyonda, her kategori için ayrı jüri üyeleri görev yapıyor. Etkinliğin diğer etaplarının da Mersin genelinde farklı noktalarda düzenleneceği belirtildi.

Bölge Müdürü Rifat Ataş, start öncesinde yaptığı konuşmada tüm yarışmacılara başarılar dileyerek organizasyonun hayırlı olmasını temenni etti.