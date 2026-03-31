Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Bozyazı Ortaokulu 8-A sınıfı öğrencilerinden oluşan Değerler Kulübü, ÇEDES Projesi kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler, ilçe şehitlerinden polis memuru Sedat Yabalak'ın kabrini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Öğrenciler, şehit Sedat Yabalak'ın hatırasını saygı ve minnetle andı. Etkinlikte öğrencilere vatan sevgisi, milli ve manevi değerlerin önemi hakkında bilgiler verildi. Programla birlikte şehitlerin emanetine sahip çıkma bilincinin artırılması hedeflendi.

Ziyaret sonunda Sedat Yabalak başta olmak üzere tüm şehitler rahmet ve minnetle anıldı.