Mersin'in Anamur ilçesinde yapımı süren TOKİ konutları projesi kapsamında planlanan yeni cami için kıble yönü, yerinde yapılan teknik incelemeyle belirlendi.

İlçenin batı yakasında yer alan Kızılaliler mevkiinde inşası hızla devam eden TOKİ konutları içerisinde sosyal donatı alanları kapsamında planlanan cami için temel atma öncesi hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda inşaat sahasında inceleme yapılarak caminin kıble yönü tespit edildi.

Kıble tespit çalışmasının, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından onaylanan proje doğrultusunda, Diyanet takvimindeki kıble saati ve dijital kıble uygulaması verileri esas alınarak gerçekleştirildiği bildirildi. İlçe Müftüsü Mehmet Fidan tarafından yapılan ölçümlerde, ibadet alanının mimari projeye uygun şekilde kıble istikameti netleştirilerek işaretlendi.

Çalışmanın ardından açıklamada bulunan İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, TOKİ bölgesinde artan yerleşimle birlikte ibadethane ihtiyacının doğduğunu belirterek, 'İlçemizde konut inşaatlarının yükseldiği TOKİ bölgesinde halkımızın istifade edeceği yeni camimizin kıble tespitini gerçekleştirdik. Bu manevi merkezin şimdiden tüm halkımıza ve bölge sakinlerine hayırlı olmasını temenni ediyoruz' dedi.

Kıble tespitinin tamamlanmasının ardından cami inşaatı için temel atma sürecinin başlatılması bekleniyor.