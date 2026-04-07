Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen idam cezasına ilişkin yasa hakkında kamuoyuna yönelik sert bir açıklama yayımladı. Açıklamada, söz konusu düzenlemenin temel insan haklarına aykırı olduğu vurgulandı.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, yasanın doğrudan Filistinli sivilleri hedef aldığı ifade edilerek, bunun en temel hak olan yaşama hakkına yönelik açık bir ihlal olduğu belirtildi. Evrensel hukuk normlarına dikkat çekilen metinde, insan onurunu hiçe sayan bu tür düzenlemelerin küresel vicdanda derin yaralar açtığına işaret edildi.

Filistin’de uzun süredir devam eden hak ihlalleri ve şiddet ortamına da değinilen açıklamada, söz konusu yasanın bölgedeki insani krizi daha da derinleştireceği kaydedildi. Sivillere yönelik orantısız güç kullanımının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Mersin Üniversitesi’nin bilimin ve evrensel değerlerin ışığında insan hakları ve hukukun üstünlüğünden taviz vermeyen bir duruş sergilediği ifade edildi. Üniversite yönetimi, yaşama hakkına yönelik her türlü ihlalin karşısında kararlılıkla durmaya devam edeceklerini bildirdi.

Uluslararası kamuoyuna da çağrıda bulunulan açıklamada, Filistin halkının maruz kaldığı adaletsizliklerin sona ermesi için yalnızca kınama değil, somut adımlar atılması gerektiği vurgulandı.